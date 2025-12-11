Zauvek ću te pamtiti: Jovanu Jeremić savladale emocije, objavila fotku sa posebnim muškarcem: Nije dao da mi fali dlaka s glave (FOTO)

Voditeljka Jovana Jeremić oglasila se povodom godišnjice smrti velikog prijatelja i kolege. Ona je istakla da joj uvek teško pada period kada se bliži datum njegove smrti, a prisetila se i njihovih zajedničkih trenutaka.

Jovana Jeremić je evocirala uspomene na period kada je na televiziji sarađivala sa snimateljem koji joj je pored kolege bio i veliki prijatelj.

- Moj Brkić, moj kolega, moj snimatelj omiljeni, čovek koji nije dozvolio da mi fali dlaka sa glave na televiziji prethodnoj gde sam ostavila prvu mladost i 10 godina života… Palio je grejalicu, koju je od kuće donosio, da mi budu tople noge u mom 6. mesecu trudnoće u ledara studiju, gde sam vodila emisije od 18h popodne do 3h ujutru- napisala je Jovana i dodala:



Prošla sam sve, zato sam spartanac i ne dam na sebe nikome. Druže moj, neka ti je laka zemlja. Svake godine, kada dođe godišnjica tvoje smrti, uvek mi nedostaješ. Nedostaješ za sve što je došlo i što si mi predvideo kada je moja karijera u pitanju. Zauvek ću te voleti i zauvek ćeš ostati moj najbolji snimatelj.

Autor: Nikola Žugić