Varala sam i Peju i Hasana po pet puta dnevno: Zlata Petrović šokirala, reagovala na navode bivšeg muža da mu je bila NEVERNA (VIDEO)

Poznati voditelj Zoran Pejić Peja, nedavno je za medije izjavio da je nakon razvoda od pevačice Zlate Petrović saznao da ga je ona varala, te je sada pevačica otkrila istinu!

Zoran Pejić Peja, poznati voditelj, gostujući u jednoj emisiji, govorio je o svom životu, ali i razvodu od pevačice Zlate Petrović, te je tom prilikom šokirao naciju otkrivši da je saznao da ga je Zlata, kako je rekao, varala.

- Kada sam saznao da Zlata ima drugog muškarca, ja sam tog trenutka svu svoju ljubav stavio u neku fioku u kojoj držim samo tugu. Zlata je posle šest meseci došla i rekla "jel ti razmišljaš o nama" - rekao je on, te je dodao:

"Zbog čega ti misliš da bi trebalo da se pomirimo", a ona kaže: "Zato što se volimo". Tu je pogrešila. Ovo nikad nikom nisam reko, da je rekla zbog našeg sina ja bih se pomirio. Ja sam 20. decembra saznao da sam bolestan i da treba dauradim tri baj pasa. ja sam imao operaciju, koju sam jako teško podneo. tada sam umesto lav, postao mačka. Ona je tog trenutka videla mene da sam mače i poželela da se raziđemo.

Sada, neposredno pred snimanje novogodišnje emisije, Zlata je stala pred naše kamere, te je reagovala na ove Pejine navode.

- Pa vidi varala sam ga pet puta dnevno i njega i Hasana. Veruj mi ja sam toliko vredna žena da ja stignem sve. Zvala sam ga i rekao mi je: "Zlajo pogrešno sam rekao, u smislu na pogrešnom mestu sam upotrebio tu rečenicu" - ispričala je Zlata za Pink.rs i prisetila se pokojnog Zorana Šijana kog je, kako kaže, volela kao brata:

Ne znam šta da kažem, kada izgubite nekoga bez obzira da li je bilo pre toliko godina ceo život ostaje, prvenstveno deci i njoj, pa svima nama ne može da bude lepo.

S obzirom na to da je ovom prilikom, govoreći o Šijanu, bila na ivici suza, pevačica je priznala zbog čega je to tako.

- Ja sam izgubljeni slučaj, jednostavno ne mogu da sakrivam svoje emocije. Meni je Zoran bio kao brat. Njihova porodica je moja druga porodica i obrnuto - rekla je ona.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić