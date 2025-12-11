Naterali su ga da peva na dan sahrane ujaka: Rada Manojlović prekinula ćutnju, progovorila o Milanu i Saši Popoviću

Rada Manojlović je šokirala javnost kada je priznala da je svojevremeno bila zabranjena na "Grandu", navodno zbog toga što je štitila bivšeg dečka!

Naša pevačica Rada Manojlović posle 15 godina otkrila je pravi razlog odlaska kolege i tadašnjeg partnera Milana Stankovića iz "Granda".

Rada je šokirala javnost kada je priznala da je svojevremeno bila zabranjena na "Grandu", navodno zbog toga što je štitila bivšeg dečka. Ona je sada otkrila, da je pravi problem nastao kad je objavljen intervju koji nije dao Milan Stanković, već je navodno dat u njegovo ime, i to u periodu kad ga je zadesila porodična tragedija.

- Tako je bilo. Milanu je tada umro ujak, mamin rođeni brat. Svi znamo da Milan nije imao oca odmalena. Umro je, odnosno poginuo, i taj ujak mu je bio kao drugi otac. To nije bio ujak, nego otac, očinska figura. Kad je ujak umro, na dan sahrane je Milan trebalo da bude gost na koncertu Marije Šerifović. To se sve dešava dve nedelje pred Evroviziju. To je sve u tom periodu, gde je Milan zamolio da ne bude gost jer je čovek umro od infarkta, nije bio bolestan. Nije se znalo, samo je pao i sutradan sahrana na dan koncerta - ispričala je Rada za "Scandal" i dodala:

I Milan je zamolio, pošto smo svi naduveni i šokirani od saznanja šta se desilo, da ne ode na koncert. Međutim, stigla je direktiva, odnosno obaveštenje da mora da ode na koncert, da bude gost, ko da bi svet propao da ne ode. Viša sila, vanredna situacija, svi smo zarozani, do pet po podne plačeš, a od devet si gost. To nije prirodno za nas koji imamo 20 godina. Razumite, umro je neko ko ti zamenjuje oca. I hajde, on je to nekako i pregurao i tada su zvali, u istom tom periodu. Samo je zamolio da mu ne daju, da se sabere za tu Evroviziju.

Milan je tada navodno zamolio da mu daju sedam dana da odboluje ujakovu smrt.

- 'Ne, ne, ne, mora da se da intervju za tabloid. 'Mora, mora, mora', on je rekao: 'Dobro, dajte sedam dana, neće ništa da propadne, da odbolujem, otpatim.' i onda to nije moglo da sačeka. Postoji taj intervju verovatno negde u arhivi, koji nije bio nimalo, onako, blag. Ispalo je da je to u Milanovo ime, onako otvoreno. Ovaj je ovakav, onaj je onakav, falšira kad peva, znaš, napljuvao je - priznala je pevačica.

"Žao mi je, morao je da plati odštetu"

Podsetimo, o odnosu Milana Stankovića sa "Grandom" i Popovićem se godinama nagađalo, a Saša je jednom prilikom otkrio detalje oko njegovog napuštanja produkcije, još davne 2010. godine.

- To je njegova odluka... Meni je žao što je Milan 2010. godine napustio Grand, odnosno raskinuli smo ugovor sa njim. Žao mi je i što je morao da plati tu neku odštetu, iako je pre toga dobio kompletan album od nas, spremali smo mu i drugi album. Ja sam mu tada rekao da smo spremni da uložimo preko 100.000 u taj album, da mu organizujemo veliku turneju i tako dalje. Ne znam ko ga je nagovorio i zbog čega - rekao je ranije Saša Popović i dodao:

Od tada, od kada smo raskinuli saradnju, to je bilo odmah posle Evrovizije 2010. godine... Pazite, kad nekome date takvu popularnost kroz Zvezde Granda, kao što smo mi dali njemu, kad mu date kompletan album sa 8 pesama, ogromnu reklamu, mogućnost da ide na Evroviziju... To mu je Grand omogućio, jer smo Žika i ja sa Bregovićem razgovarali da on bude taj koji će biti jedan od tri numere koje je Bregović radio. Znali smo da će on i po tom SMS pobediti. Kad mu sve to date i kad pripremite novi album koji je u to vreme, pre 13 godina, nas trebalo da košta 100.000 evra, onda stvarno ne razumem šta je to u njegovoj glavi što ga je odvratilo i zašto je doneo odluku da raskine ugovor. I, umesto da sve to dobije, on je platio tada neku odštetu od 50.000 evra.

