AKTUELNO

Domaći

Zavirite u dom Nataše Bekvalac: Baka Mira okružena naslednicama - Danas je njen dan (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić, Instagram.com ||

Nataša Bekvalac, naša pevačica, danas se emotivnom porukom obratila svojoj mami, Miri Bekvalac, kojoj je rođendan, a sada je podelila i video snimak iz doma kako njena mama duva svećice!

Naša pevačica Nataša Bekvalac sada je na svom instagram profilu podelila video snimak iz porodičnog doma koji je raznežio mnoge. Njena majka Mira Bekvalac je, naime, duvala svećice, s obzirom da joj je danas rođendan, a oko nje bile su i njene unuke, Natašine ćerke, kao i pevačica, te je jasno da je ovaj Mirin dan provela sa njom.

Kako je to izgledalo, pogledajte u nastavku:

Čestitala mami rođendan nikad emotivnijom porukom

Naime, danas u domu Nataše Bekvalac postoji povod za slavlje, a tim povodom se pevačica oglasila. Nataša je podelila zajedničku fotografiju sa majkom Mirom i javno joj čestitala divan dan.

- Mojoj mamici, mojoj kraljici, najdivnijoj mami i baki na svetu danas je rođendan. Mama - imenica koja nema zamenicu, napisala je, a fotografija je raznežila mnoge.

Foto: Instagram.com

Autor: Nikola Žugić

#Mama

#Nataša Bekvalac

#Rođendan

#mira bekvalac

#pevačica

#porodični dom

#snimak

POVEZANE VESTI

Domaći

Veliko slavlje u domu Nataše Bekvalac! Pevačica objavila fotografiju zbog koje ćete se raznežiti: Mojoj mamici, mojoj kraljici.. (FOTO)

Domaći

Stigla i druga naslednica! Natašina majka sa pevačicinom ćerkom Katjom ne skida osmeh s lica (FOTO)

Domaći

NATAŠI BEKVALAC PUNO SRCE! Podelila prelep prizor iz porodičnog doma, pokazala ŠTA JOJ ĆERKE RADE, ljubav pršti na sve strane (FOTO)

Domaći

IZNENADILA SVE: Neobična kreacija Nataše Bekvalac ostavlja bez teksta, pojavila se na promociji novog albuma, a jedan detalj je sve raspametio (FOTO+V

Domaći

Emotivno! Nataša zapevala pesmu 'Mama', njena majka zaplakala, Dragana Bekvalac je sve vreme teši (FOTO+VIDEO)

Domaći

VELIKO SLAVLJE U DOMU NATAŠE BEKVALAC: Pljušte čestitke, danas je važan dan za nju, objavila emotivnu poruku (FOTO)