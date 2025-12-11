Zavirite u dom Nataše Bekvalac: Baka Mira okružena naslednicama - Danas je njen dan (FOTO+VIDEO)

Nataša Bekvalac, naša pevačica, danas se emotivnom porukom obratila svojoj mami, Miri Bekvalac, kojoj je rođendan, a sada je podelila i video snimak iz doma kako njena mama duva svećice!

Naša pevačica Nataša Bekvalac sada je na svom instagram profilu podelila video snimak iz porodičnog doma koji je raznežio mnoge. Njena majka Mira Bekvalac je, naime, duvala svećice, s obzirom da joj je danas rođendan, a oko nje bile su i njene unuke, Natašine ćerke, kao i pevačica, te je jasno da je ovaj Mirin dan provela sa njom.

Kako je to izgledalo, pogledajte u nastavku:

Čestitala mami rođendan nikad emotivnijom porukom

Naime, danas u domu Nataše Bekvalac postoji povod za slavlje, a tim povodom se pevačica oglasila. Nataša je podelila zajedničku fotografiju sa majkom Mirom i javno joj čestitala divan dan.

- Mojoj mamici, mojoj kraljici, najdivnijoj mami i baki na svetu danas je rođendan. Mama - imenica koja nema zamenicu, napisala je, a fotografija je raznežila mnoge.

Autor: Nikola Žugić