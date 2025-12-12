Naša pevačica ostala udovica u 28. godini, posle godinu dana donela odluku: Niko ne može da se suzdrži od komentara

Pevačica Aleksandra Tadić Cipka pre godinu dana je postala udovica kada je njen suprug Nebojša iznenada preminuo.

Aleksandra Tadić Cipka na sa smrću muža i dalje ne može da se pomiri i tim povodom se često oglašava na mrežama, a sada se odlučila na veliku promenu.

Naime, Cipka je nedavno rešila da promeni imidž i dugačku crnu kosu je ofarbala u svetlije tonove, a sada je ošišala šiške zbog čega mnogi komentarišu da deluje mnogo mlađe.

Detalj koji je mnogima privukao pažnju je pevačicina maska za telefon na kojoj je urađena slika nje i supruga.

"Familiju nemam, niti me interesuju"

Podsetimo, Cipka je rekla da su je mnogi razočarali kada su joj bili najpotrebniji.

- Ne popravljam odnose ni sa kim. Svako ko se svojim postupkom udaljio od mene, ostaće tu gde jeste. Iz kurtoazije nekima odgovaram na poruke, da ih skinem sa vrata. Popiti tu famoznu kafu nikada nećemo! Moja noga na nečiji prag neće kročiti više nikada. Svi poznanici draži su mi od takvih, nazovi prijatelja i ljudi s kojima imam nekakve rodbinske veze. Veliko sam zlopamtilo i to ne krijem, svako meni blizak to zna. Moj muž me često ubeđivao da opraštam nekima i prelazim preko nekih stvari, ali iako sam nekima možda jednom prešla, a prešla sam zbog njega, nisam zaboravila. Nikada - poručila je ona tada i dodala:

- Familiju nemam niti me interesuje. Imam porodicu koja se sastoji od više porodica, tu ubrajam i svojih par prijatelja. Dajem sebi za pravo da napravim porodicu koja meni odgovara. Biram ljude za svoju porodicu. Pojedini koji su mi po rođenju dodeljeni od Boga ne znače da su u mom srcu i glavi moja porodica.

Autor: Nikola Žugić