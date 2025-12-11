Lekovi nisu pomogli, primenila sam metodu moje majke: Ćerka Merime Njegomir otkrila kako leči naslednicu, pa se prisetila detinjstva

Ćerka Merime Njegomir, Ljubica Njegomir, oglasila se i otkrila da se njena ćerka danima bori sa visokom temperaturom.

Ljubica Njegomir je otkrila da lekovi nisu pomogli, te da je upotrebila metodu koju je naučila od svoje majke.

- Borba sa skidanjem visoke temperature Sonji traje od nedelje.. Ne pomaže voda, majko, ni lek - napisala je Ljubica i dodala:

Primenjujem metodu mojih roditelja.. Sirće, obloge, tuširanje, krompir.. Kada krenem da kmečim u sebi jer sam neispavana i umorna, setim se da je moja majka ovo radila istovremeno meni, sestrama i bratu.. Jer kada se jedna razboli, do kraja dana svo četvoro smo bolesni. I kukamo i plačemo u isto vreme jer nećemo obloge, smrdi nam sirće i hladno nam je. Naravno, u različitim tonalitetima, radi dinamike. Beskrajno majko.

"Bilo nas je sramota što nam je Merima majka"

Jednom prilikom Ljubica je otkrila da se u detinjstvu stidela što joj je majka pevačica.

- Kada smo bili mali nas je bilo sramota što nam je Merima Njegomir majka. Deca su nas zadirkivala i govorili da nam je majka pevaljka. Na njen rođendan 9. novembra su procurele informacije da ima rak i onda je ona čitala kako će da umre sutra. Kada jedna osoba u porodici ima rak, cela porodica je bolesna - rekla je Ljubica tada za "Kurir" i dodala:

- Nekad pomislim "bože, ona je tad umirala, ona je tad bila u toj terminalnoj fazi za šta mi nismo znali, a ona je pevala sat i po vremena".

Autor: Nikola Žugić