FATALNA SRPKINJA SPUSTILA PANTALONE DO POLA INTIME! Rodila troje dece, a sad svi šokirano gledaju šta je uradila (FOTO)

Bivša manekenka i žena fudbalera Filipa Đorđevića, Jovana Đorđević objavila je vrelu sliku koja je zapalila mreže.
Iako je rodila troje dece, telo Jovane Đorđević je kao izvajano. To je Jovana i dokazala slikajući se u ogledali kada je podigla majicu i spustila pantalone skoro do pola intime.
Prizor koji je nastao izazvao je lavinu lajkova i komentara, a mnogi su u isto vreme i šokirano gledali prizor za koji treba hrabrosti.
Porodica joj ima dvorac u Novom Sadu
Podsetimo, njena porodica je veoma imućna i ima dvorac u Novom Sadu koji upada u oči svim prolaznicima koji se nađu u tom kraju.
Inače, Jovana Švonja važi za jednu od najzgodnijih manekenki na našoj sceni, a ono što je manje poznato o njoj jeste da je lepa brineta prošla je kroz veoma buran i težak životni period, koji je uspela da prebrodi.
Autor: Nikola Žugić