AKTUELNO

Domaći

FATALNA SRPKINJA SPUSTILA PANTALONE DO POLA INTIME! Rodila troje dece, a sad svi šokirano gledaju šta je uradila (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Blic.rs, Foto: Instagram.com/@callmelolitalove ||

Bivša manekenka i žena fudbalera Filipa Đorđevića, Jovana Đorđević objavila je vrelu sliku koja je zapalila mreže.

Iako je rodila troje dece, telo Jovane Đorđević je kao izvajano. To je Jovana i dokazala slikajući se u ogledali kada je podigla majicu i spustila pantalone skoro do pola intime.

Prizor koji je nastao izazvao je lavinu lajkova i komentara, a mnogi su u isto vreme i šokirano gledali prizor za koji treba hrabrosti.

Porodica joj ima dvorac u Novom Sadu

Podsetimo, njena porodica je veoma imućna i ima dvorac u Novom Sadu koji upada u oči svim prolaznicima koji se nađu u tom kraju.

Inače, Jovana Švonja važi za jednu od najzgodnijih manekenki na našoj sceni, a ono što je manje poznato o njoj jeste da je lepa brineta prošla je kroz veoma buran i težak životni period, koji je uspela da prebrodi.

Autor: Nikola Žugić

#Filip Đorđević

#Jovana Đorđević

#bivša manekenka

#vitka linija

#žena fudbalera

POVEZANE VESTI

Domaći

ŽENI FUDBALERA DOKTOR ISEKAO TKIVO I DEFORMISAO USNU! Jovana Đorđević pokazala kako izgleda nakon stravičnih problema (FOTO)

Domaći

Ima troje dece, a svi pričaju o njenoj vitkoj liniji: Vrele fotografije žene našeg fudbalera oduzimaju dah, sve zanima samo jedno (FOTO)

Domaći

Nekada je prala šoverke, a sada uživa u luksuzu: Jovana Đorđević je u nesreći spržila pola tela, a onda je postala žena fudbalera kom je rodila troje

Domaći

BOMBA! Voditeljka Elite u nikad izazovnijem izdanju: Dušica Jakovljević pozira na jahti, a svi gledaju samo jedno (FOTO)

Domaći

PORODILA SE NAŠA POZNATA MANEKENKA! Žena fudbalera rodila sina! Oglasila se iz porodilišta u Italiji i objavila prvu fotku BEBE!

Domaći

Žena našeg fudbalera se skinula u toples: Vreli kadrovi prelepe manekenke ostavljaju bez daha (FOTO)