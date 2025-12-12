Darko Lazić ponosan kao nikad! Upisao sina Alekseja na jedan od najskupljih sportova, a evo u čemu je nedavno osvojio PRVO MESTO (FOTO)

Pevač Darko Lazić ne krije oduševljenje što je njegov naslednik, kojeg je dobio sa Marinom Gagić, počeo da trenira jedan od najzahtevnijih i najskupljih sportova na svetu – fudbal.

Mali Aleksej već je pokazao ozbiljnu disciplinu i talenat, a Darko Lazić je ponosan što je njegov sin izabrao baš poziciju golmana. Darko je na društvenim mrežama podelio fotografiju sa treninga, na kojoj Aleksej ponosno pozira ispred gola, sa rukavicama na rukama i ozbiljnim sportskim stavom.

Fanovi su odmah počeli da šalju čestitke i reči podrške, ističući da je Aleksej pravi mali borac i da ima sve predispozicije da jednog dana postane vrhunski čuvar mreže.

Sin Darka Lazića i Marine Gagić osvojio prvo mesto

Mali Aleksej dobio je diplomu i medalju za osvojeno prvo mesto na memorijalnoj biciklijadi. Mališan je pozirao sa medaljom oko vrata dok je u rukama držao diplomu, a ponosna mama je sve objavila na mrežama i nema sumnje da je bila presrećna zbog uspeha sina.

Naime, Darko Lazić je iz odnosa sa pevačicom Anom Sević dobio ćerku Lorenu, zatim je sa Marinom Gagić dobio sina Alekseja, dok iz braka sa sadašnjom suprugom Katarinom ima ćerku Srnu.

Autor: Nikola Žugić