Slavlje ne prestaje! Bursaćkin 10 godina mlađi muž pocepan i uplakan, a oglasila se i ona (FOTO)

Pevačica Aleksandra Bursać juče je postala majka i na svet donela ćerku Kasiju, a već danas njen suprug, deset godina mlađi Stevan Sekulić, imao je poseban razlog za slavlje.

Presrećni roditelji organizovali su proslavu povodom dolaska svoje naslednice i podelili prve trenutke radosti sa pratiocima na društvenim mrežama.

Aleksandra je na Instagramu objavila snimak na kojem se vidi Stevan, okružen prijateljima i porodicom, dok u pocepanoj beloj majici — tradicionalno "od sreće" — slavi rođenje ćerke. Mlađani tata bio je vidno emotivan, uzbuđen i potpuno ponet atmosferom.

Uz pesmu, veselje i veliku euforiju, prisutni su mu zapevali i čuveni hit „Ti si ćerko tatin sin“, čime su obeležili početak jedne od najradosnijih životnih uloga.

Stevan se oglasio iz porodilišta

Stevan Sekulić se juče oglasio iz porodilišta odakle je objavio fotografiju sa ćerkicom.

- Ćao drugari, ja sam Kasija - napisao je ponosni tata, a čestitke su se samo nizale.

