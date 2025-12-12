Jelena Radanović otkrila da ima problem: Moraćemo na drugačiji način... (FOTO)

Jelena Radanović supruga našeg pevača Slobe Radanovića, oglasila se na svom instagramu profilu, otkrivši da ima jedan veliki problem!

Kako je Jelena istakla, ne može da uključi uživo prenos na Instagramu, na društvenoj mreži na kojoj je veoma aktivna i gde je prati mnogo ljudi.

- Banovan mi je Instagram, nemam mogućnost da se uključim live. Moraćemo na drugi način - napisala je ona.

Jelena često komunicira sa pratiocima i odgovara im na različita pitanja o privatnom životu, a sada se suočila sa problemom.

O sinu koji ima autizam

Jelena otvoreno govori o borbi njenog sina koji ima autizam. Nedavno se prisetila trenutka kada mu je bio rođendan, a toga nije bio svestan.

- Slavili smo rođendan, stariji sin nije imao želje za tortu, pravili smo tortu, mlađi sin pitanje koliko on ima svest da mu je rođendan ali njegovi drugari su došli i bili je prelepo. Jako su mi emotivni ti dani zbog Nauma, satima sam plakala, razumeće me mame čija deca možda isto ne znaju da im je rođendan - rekla nam je ona tada za Kurir.

Autor: Nikola Žugić