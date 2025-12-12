OVO SU GODINAMA ČEKALI! Jelena i Sloba nikad srećniji: Svetog Nikolu prvi put slavimo u našoj novoj kući

Jelena i Slobodan Radanović odgovarali su na direktna i konkretna pitanja o porodici, planovima, ali i teškim trenucima.

Jelena i Slobodan Radanović važe za jedan od najskladnijih parova na javnoj sceni, a kako kažu, trud da ostanu povezani i da očuvaju porodični mir važniji im je od svega.

Iako zbog obaveza žive ubrzano, supružnici se trude da što manje vremena provode razdvojeni i da pažljivo biraju gde će se pojaviti. Upravo na jednoj javnoj manifestaciji, na reviji modne kuće Bate Spasojevića, sreli smo ih raspoložene za iskren razgovor o planovima, nesuglasicama, izazovima s kojima se nose kao porodica, ali i o neprijatnosti koju su nedavno doživeli u Švedskoj.

Otvoren i direktan

- Nemam mnogo vremena za gradska dešavanja, ali kad su u toku nedelje, Jelena i ja se trudimo da ispoštujemo prijatelje, kao što je to večeras slučaj s Batom i drago mi je što ću odabrati komade iz nove kolekcije jer on zaista pravi modele koji mi odgovaraju - započeo je Sloba.

Jelena: Sloba ima savršen stil. Još kad bi nekad poneo vesele boje, bilo bi savršeno.

Kakvi su vam sada utisci nakon neprijatnosti u Švedskoj kad vam nisu dali da uđete u zemlju?

Sloba: Meni to nije teško palo, pa se nisam ni oporavljao. Nismo bili na ratištu. Uzeli su mi dva-tri dana života i to niko ne može da ti vrati. Nismo bili ni goli ni bosi, samo je bilo čudno što nismo znali šta nas čeka. To je ta neizvesnost, jer nam niko ništa nije govorio. Znali smo da nismo krivi. Ne mogu da kažem da je loše iskustvo, već glupo i nepotrebno. Možda je bio veliki nesporazum. Kao da su samo hteli da nas vrate. Svima je bio cilj da se taj koncert održi.

Jelena: Meni je bilo isto kao da je radio, jer je kući došao na vreme. Jedino što bi donelo lovu, a sada se pitamo da li je plaćen ili ne.

Ide Nova godina. Kako ćete provesti praznike?

Sloba: Odmor nam sleduje kad prođu praznici. Oko Božića planiram da odemo na planinu. Čekamo da padne prvi sneg, pa da se nadišemo vazduha.

Jelena: Meni je ova godina baš posebna jer se useljavamo u našu porodičnu kuću, koju smo toliko sređivali i u to uneli mnogo energije i ljubavi. Sada smo sve sredili i hvala bogu što ćemo našu slavu Svetog Nikolu da obeležimo u toplom domu.

Kakav je sin sad kad je porastao?

Sloba: Samo ću vam reći da je to naš mali genije.

Jelena: Najteže nam je kad treba da odemo negde i da ga ostavimo, e to je najveći problem.

Oko čega se vas dvoje ne slažete?

Sloba: Ja se s Jelenom uglavnom slažem, ali ona se sa mnom ne slaže.

Jelena: Imamo različite stavove i poglede na svet. Uvek mu kažem da pusti ljude da žive kako hoće. U kući je totalno ludilo sa četiri muškarca. Nažalost, imam i mušku energiju i mušku mozak, pa se nadam da ću u nekom sledećem životu biti mala princeza i da ću imati tri ćerke.

Na društvenim mrežama se vidi kako jedno drugom ukazujete poštovanje.

Jelena: Baš lepo što tako izgleda (smeh). Šalim se, jeste, tako je. Zameram mu smo što se previše opterećuje svim mukama ovog sveta. Živeo bi mnogo bolje, sve ga pogađa, od rata do siromaštva, problema... Ja mu kažem - ne možeš da spaseš svet, ali on se trudi.

Koje su vam želje u 2026?

Sloba: Materijalnih želja nemam. Da su nam deca živa i zdrava, da se držimo zajedno i poštujemo, a svima želim sve najbolje.

