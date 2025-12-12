UMALO PALA: Ana Nikolić skinula kaput nasred garaže, a onda za dlaku izbegla PEH! (FOTO)

Nikolićeva, sva u crnoj čipki, hodala je po praznoj garaži dok su je snimali, a sako koji je imala bacila je na zemlju.

Pevačica Ana Nikolić, koja je javno zapretila dečku Goranu Ratkoviću Raletu, sada kad je na društvenim mrežama podelila je snimak iz garaže. Nikolićeva, sva u crnoj čipki, hodala je po praznoj garaži dok su je snimali, a sako koji je imala bacila je na zemlju.

Ana je sve vreme nosila sunčane naočare, a u jednom trenutku dok je pozirala i hodala, a ona se saplela i umalo nije pala.

Zapretila Raletu

Podsetimo, odnos pevačice Ane Nikolić i kompozitora Gorana Ratkovića Raleta je od početka turbulentan, a sad mu je Nikolićeva i javno zapretila tražeći da joj uplati novac.

- Sada idemo u rat, gotovo, kraj! Ovo g*o mi je napravilo problem sa Mirkovićem. Traži mi pare: “Treba mi ja poplaćam nešto, da pokupujem nešto…” Upropastio je i koncert i sve, danas nemam para, pijana sam. Zvala sam još neke ljude, pare će da mi spremi! Polomiće mu svaki prst i ceo studio od 100.000 evra, glavu ne treba, jer prazna je. Pa neka kupuje nove instrumente, ne zanima me. Večeras se rešava sve! Sablju držim ja. Kraj - rekla je Ana.

Podsetimo, Nikolićeva je navodno „otkačila“ veći deo svoje prijateljske ekipe jer samo tako, navodi naš izvor, može da obezbedi mir u kući s Raletom.

Prema tvrdnjama izvora koji se kreću blizu pevačice, Ana je nedavno donela odluku da se povuče iz društvenog života jer smatra da joj prijatelji narušavaju vezu komentarišući Raleta i iznoseći mišljenja koja ona više ne želi da sluša. Svi ti negativni komentari uticali su na njeno ponašanje prema Raletu i dolazilo je do žestokih sukoba.

Autor: S.Z.