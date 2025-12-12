Razvod se ne dešava preko noći, TEŠKO JE: Marija Mikić progovorila o rastanku od Jovana, evo šta joj je najviše pomoglo da se sastavi!

Sada je mnogo bolje.

Pevačica Marija Mikić nedavno je stavila tačku na brak sa suprugom Jovanom Pantićem. Iako je sve delovalo kao idila, njihovoj ljubavi su se divili svi, a iz braka su dobili dvoje dece, razvod je došao kao grom iz vedra neba.

Ipak, Marija kaže da nije sve bilo tako iznenada i da se ništa nije desilo preko noći.

- Niko se nije udao da bi se razvodio. Shvatite u trenutku da se to svetlo u tunelu gleda drugačije, shvatite da svako ide drugačijim putem... Ovako je najbolje i za nas, ali i prvenstveno za našu decu, a ona su najvažnija. Razvod se ne dešava preko noći, drugačije se razvode žene i muškarci. Ja sam ubeđena u to. Žena da bi se razvela mora da sklopi neke kockice u glavi. Naravno da je teško, ali posle budeš bolje - rekla je Marija i dodala:

- Ne želim da pričam na tu temu jer imamo dvoje dece, mi smo roditelji. Najbitnije je da smo mi okej i da su oni super,. Prosto, mami i tati više nije išlo i to je to. Deca su mnogo mala, ali mi ćemo se zajedno potruditi da oni to shvate na pravi način. Uvek je dobrodošla stručna pomoć, meni je psihoterapeut mnogo puta pomogao. Želim da apelujem na mlade ljude da je to skroz u redu i da to nije sramota. Potrebno je da pronađe pravog psihoterapeuta i da razgovaraš. Jednom, dva puta nedeljno mislim da je svima to potrebno i u dobrim i u lošim situacijama - navela je ona.

Autor: R.L.