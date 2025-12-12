SAMA ĆE SEBE UNIŠTITI! Komšije sa Bukulje progovorile o zdrastvenom stanju Vesne Zmijanac!

Trenutno se nalazi u bolnici.

Naša legendarna pevačica narodne muzike Vesna Zmijanac trenutno se nalazi na bolničkom lečenju, nakon što su joj juče ugrađena tri stenta.

Vesna u zadnje vreme ima velikih problema sa zdravljem, a osim porodice i fanova, za njeno stanje zabrinute su i Vesnine komšije, koje ne kriju koliko obožavaju pevačicu.

- Kada je prvi put bilo to sve sa srcem, svi smo joj pričali da je bilo dosta njenog nastupanja i da nije zdravo da noću peva u zagušljivoj kafani. Osim toga, ona bre stalno putuje u dijasporu da peva. Taj tempo ne mogu ni mlada da izdrže, a ne ona. Ali džaba, ona voli da peva i čim se oseća malo bolje ona se spremi i ide. Nikog ne sluša - rekla je jedna komšinica i nastavila:

- Vesna ne voli da se priča o njenom zdravlju ali mi moramo nekako da utičemo na nju jer sama sebe će da uništi. Nije više za nju taj tempo, to joj i Nikolija govori.

Inače, Vesna godinama svaki slobodan trenutak koristi kako bi otišla u svoju oazu mira na Bukulji, gde je potpuno posvećena poslovima oko kuće, i gde se oseća i ponaša kao svoj na svome.

