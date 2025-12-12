Iza osmeha krije BOLNU SUDBINU! Ćerka Ere Ojdanića je od rođenja teško bolesna: Pevač retko govori o njoj, a sad je odlučio da otvori dušu!

On je uvek nasmejan i pozitivan, ali u njegovom životu nije sve med i mleko.

Pevač Era Ojdanić poznat je po svom širokom osmehu, šarmu i šali koje mu nikada ne manjka. Ipak, život nije bio blagonaklon prema njemu, pa se tako pevač godinama bori sa problemima na koje nije mogao da utiče.

Njegova najstarija ćerka teško je bolesna od rođenja, a Era izbegava da priča o ovoj bolnoj temi.

- Jasmina je invalid od rođenja. Otkad se rodila, Jasmina živi sa mnom. Nju su babice na rođenju izvlačile na vakuum i… Odmalena je vreme provodila sa mojom majkom... Baba Radina je, u stvari, nju odgajila više nego Ljupka, jer Ljupka je radila godinama, ovde u motelu, tako je to bilo… Kada su je porađale, babice su bebi tom prilikom oštetile neki moždani nerv. Zbog oštećenja tog nerva ona ne može da govori kako treba, osamdeset posto je invalid. Jasmina je, znači, ostala invalid, ali, hvala Bogu, nije invalid sto posto, da je nepokretna, u kolicima, da mora da koristi pelene, znaš već… Hvala Bogu, nije tako, ona samo ima problem sa otežanim govorom. Ona osim toga fenomenalno funkcioniše - ispričao je Ojdanić jednom prilikom.

Autor: R.L.