Nisam hipohondar, ali PLAŠIM SE BOLESTI! Nada Topčagić gazi osmu deceniju i ne krije strah zbog godina!

Teško joj je pao gubitak dragih kolega.

Nada Topčagić poznata je po svojim pesmama, ali i po neobičnim i uvek ekscentričnim stajlinzima, koji su postali njen zaštitni znak. Nada je sada za emisiju "Premijera" otkrila da ona uvek voli da bude primećena.

- Hoću da skrenem pažnju na sebe, uvek sam bila takva, moram da budem ja, Merlin Monro. Ja kad se spremam, ja pokupim svu garedrobu, u sekundama gubim rukavice, kapu, naočare, to moj Zlatko podnosi, sad su bile rukavice tu. Od toga kako ćeš da izgledaš, da skreneš pažnju na sebe, nisi ti u nekim godinama, sad dolaze devojčice od 20, 30 godina, ne možeš ti od 70, hoću da izgledam kako treba ili neću da se bavim tim poslom - rekla je Nada.

Ona se prisetila i svojih pokojnih kolega, koji joj mnogo nedostaju.

- Nedostaje mi Merima, Marinko, Balašević, kad vidim ko je sve otišao, pitam se ko je sledeći. Nisam hipohondar, ali se plašim bolesti, jer mladi ljudi odlazi. Na čemu vi ostajete deco, to su svi ljudi koji su značili, koji su se utkali, na čemu će muzika, gluma, pozornica, na čemu ostaje, baš je teško - istakla je pevačica.

Nedavno se pričalo i pisalo da je u finansijskoj krizi, ali Topčagićeva to oštro demantuje.

- Nada Topčagić da doživi da nema novca, pa Bože sačuvaj, evo stan je prazan, pun stvari, meni koleginica kaže: "Da nemaš, ti bi izdala stan", ali stan stoji prazan 140 kvadrata - rekla je Nada.

Autor: R.L.