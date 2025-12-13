VELIKI CILJ SAM OSTVARILA, SAD IDEM DALJE! Sanja Maletić progovorila o ćerki koju je rodila u šestoj deceniji!

Ona joj je dala novu snagu u životu.

Pevačica Sanja Maletić dugo je bila u borbi za potomstvo, a velika želja ostvarila joj se pre godinu i po dana.

Ona je u junu 2024. godine na svet donela zdravu devojčicu, kojoj su ona i njen izabranik dali ime Vanja. Sanja je u trenutku kada je postala majka imala 51. godinu i mnogi su zbog toga bili šokirani, ali pevačica je ovim činom dobila novu snagu u životu.

Maletićka je sada za emisiju "Premijera" otkrila koliko joj je uloga majke promenila sve i koliko joj je ćerka sreće donela.

- Prošla godina je bila najlepša godina u mom životu, takve stvari koje su se meni desile, to šte se meni desilo je jednostavno tu u meni, živi zajedno sa mnom i nikad neću zaboraviti dok sam živa ovu i prošlu godinu. Ja sad idem napred, idem dalje, jedan veliki cilj u svom životu sam ostvarila, pritom nisam se nikad nikome zamerila, ja važim za jako pristojnu i prijatnu osobu, ne postoji kolega s kim nisam dobra. Vrlo se radujem ovakvim susretima jer sretnem kolege koje dugo nisam videla - rekla je Sanja u "Premijeri".

Autor: R.L.