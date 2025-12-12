AKTUELNO

Domaći

Sređujem se i kad idem do prodavnice! Ivanu Nikolić nikada nećete sresti APA-DRAPA, pevačica otkrila zašto iz kuće ne izlazi bez ovoga! (VIDEO)

Sve je uvek tip-top.

Mlada pevačica Ivana Boom Nikolić važi za jednu od najatraktivnijih dama na našoj javnoj sceni. Ivana ističe da ne voli kada nije sređena, te da čak i za prodavnicu mora da se spremi.

BRUTALAN ODGOVOR: Nakon što je Mustafa žetoko potkačio Maju, Taki se odmah oglasio i ponizio Durdžiće!

- I da nisam javna ličnost ja bih se i tada sređivala. Ja volim što sam žensko, volim tu našu prirodno. Prelepo mi je kad sam sređena, prosto se osećam lepo - rekla je ona za emisiju "Premijera" i dodala:

- Ranije sam se sređivala i kad odem do prodavnice, ne zbog toga što nemam samopouzdanja nego što volim da sam samoj sebi sređena. To ne znači da kad idem u prodavnicu stavljam veštačke trepavice, ajlajner ili ne znam ni ja šta, nego prosto se u sebi osećaš lepo - navela je Ivana.

