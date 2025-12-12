AKTUELNO

ZAGRLI JE, DRŽI JE DOK SPAVATE ZAJEDNO... Jelena Karleuša dala muškarcima SAVET kako ukrotiti JAKU ŽENU kao što je ona! (VIDEO)

Trenutno joj fokus nije na traženju partnera.

Jelena Karleuša je pred kamerama emisije "Ekskluzivno" otkrila da muškarci imaju velike predrasude prema ženama kao što je ona.

- Problem je što muškarci imaju predrasude o ženama kao što sam ja, to je meni generalno problem jer misle da sam zahtevna, komplikovana. A žene kao ja nisu ni komplikovane, ni zahtevne, žele samo jednu stvar, kao uostalom i sve žene, samo ljubav, ni materijalne stvari, ni ništa nemoguće. Toliko je jednostavno sa svakom ženom, ljubav, nežnost, pažnja, poštovanje na prvom mestu, puno lepih reči, da je zagrliš, da je držiš lepo kada spavate zajedno, to je apsolutno sve što jednoj pravoj, normalnoj ženi treba - rekla je Jelena.

Ona je takođe dodala da ne traži muškarca, već da je sve što želi da uživa sa svojim devojčicma i da stvara muziku.

- Ova godina je bila specifična jer imam stav na mnoge teme i iznosim mišljenje javno, mnogi ljudi se plaše žena koje iznose javno i glasno svoje mišljenje i jednostavno ne žele da budu na meti napada ljudi koji ne misle tako. Teško je biti i prijatelj, a kamoli muškarac jake žene, a tek žene koja vuče toliko predrasuda i toliko istorije, kao što vučem ja. Volela bih da se moj život ne svede na to da ja tražim nekog muškarca, jer ja zapravo i ne tražim muškarca, tražim samo da imam mir, da uživam sa mojom decom, ako se desi ljubav, desi se, ali ono što najviše želim u 2026. godini je muzika, ono gde sam ja ona prava ja, na sceni, kad radim svoj posao, kad sam sa publikom koja voli moje pesme. Toliko mi to nedostaje, nadam se da će to biti u 2026. godini - navela je Karleuša.

