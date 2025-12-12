AKTUELNO

Domaći

NE BEŽIM OD UDAJE! Sanja Vučić spremna da stane na ludi kamen, a ovo mora da ostvari u Novoj godini! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Raduje se svemu što joj život sprema.

Pevačica Sanja Vučić ispričala je u emisiji "Ekskluzivno" da ne beži od toga da je vreme za udaju, ali ni ne vrši pritisak na sebe da se to mora uskoro desiti.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne bežim od udaje, idem joj u susret raširenih ruku, ali opet nije nešto pod moranjem, nije pritisak, posebno ne stavljam na sebe pritisak da moram da se udam, o tom potom - rekla je Sanja.

Ona je otkrila da postoji nešto što u ovoj godini nije ostvarila i da će ka tome težiti u 2026.

Foto: TV Pink Printscreen

- Volela bih da mi 2026. bude godina za odmaranje, nisam ostvarila odmor, ne garantujem da ću uspeti, ali nadam se - istakla je Sanja.

Autor: R.L.

#Sanja Vučić

