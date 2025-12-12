AKTUELNO

Domaći

Muža je uhvatila NA GOMILI sa ljubavnicom, pa ga IZUDARALA! Naša pevačica prošla kroz velika iskušenja sa suprugom, evo kako se završilo!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sa jednim hitom sagradila je tri kuće.

Pevačica Snežana Jovanović Šikica bila je jedna od najpopularnijih kafanskih pevačica svojevremeno, a na samo jednoj pesmi uspela je da zaradi toliko da je sagradila čak tri kuće.

U pitanju je pesma "Ala bi se šikicala", pa kojoj je dobila i nadima, a koja je i dan danas hit.

Foto: TV Pink Printscreen

Šikica je jednom prilikom ispričala da su joj u Barajevu zabranili da peva, tačnije da joj je zabranio jedan inspektor i to zbog toga što je u tekstove ubacivala bezobrazne reči.

Pevačica je bez zadrške pričala i o prevarama svog muža, koga je u besu čak i udarila.

- Koliko sam ih puta našla. Bio je jedan moj kućni prijatelj, bio je bokser. Dolazio je stalno kod mene kući. Jedno jutro ja dolazim i vidim nema mi čoveka kući. Ja tu uvatim taksi i odem na splav, pravo tamo gde znam gde je. Vidim 7 sati ujutru oni izlaze iz kafane, moj muž sa švalerkom za ruku. Ovaj bokser kaže to je moja devojka. Ja sam mu tu rekla šta tvoja devojka, a Buca je vodi za ruku i udarim ga. On je na to rekao: Snežana svaka ti čast - ispričala je pevačica jednom prilikom.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

#Snežana Jovanović Šikica

