Muža je uhvatila NA GOMILI sa ljubavnicom, pa ga IZUDARALA! Naša pevačica prošla kroz velika iskušenja sa suprugom, evo kako se završilo!

Sa jednim hitom sagradila je tri kuće.
Pevačica Snežana Jovanović Šikica bila je jedna od najpopularnijih kafanskih pevačica svojevremeno, a na samo jednoj pesmi uspela je da zaradi toliko da je sagradila čak tri kuće.
U pitanju je pesma "Ala bi se šikicala", pa kojoj je dobila i nadima, a koja je i dan danas hit.
Šikica je jednom prilikom ispričala da su joj u Barajevu zabranili da peva, tačnije da joj je zabranio jedan inspektor i to zbog toga što je u tekstove ubacivala bezobrazne reči.
Pevačica je bez zadrške pričala i o prevarama svog muža, koga je u besu čak i udarila.
- Koliko sam ih puta našla. Bio je jedan moj kućni prijatelj, bio je bokser. Dolazio je stalno kod mene kući. Jedno jutro ja dolazim i vidim nema mi čoveka kući. Ja tu uvatim taksi i odem na splav, pravo tamo gde znam gde je. Vidim 7 sati ujutru oni izlaze iz kafane, moj muž sa švalerkom za ruku. Ovaj bokser kaže to je moja devojka. Ja sam mu tu rekla šta tvoja devojka, a Buca je vodi za ruku i udarim ga. On je na to rekao: Snežana svaka ti čast - ispričala je pevačica jednom prilikom.
Autor: R.L.