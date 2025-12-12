AKTUELNO

NE DAMO, KUME! Sanja Maletić neće da dozvoli KOLEGAMA DA PRESNIME njenu pesmu: Koštala me 200 hiljada evra!

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Neće nju niko prepevavati!

Pevačica Sanja Maletić često ističe kako je veoma miroljubiva i sa kolegama nema problema, ali ipak svoje pesme ne da.

Naime, ona je nedavno otkrila da su je mnogi pitali da li mogu da presnime njenu pesmu "Evo sviće zora", ali ona im to nije dozvolila.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kad me pitaju koliko košta "Evo sviće zora", pa košta 200.000 evra! Evo zašto.. zato što sam 200.000 puta morala da dođem na neku emisiju da kupim nove cipele, nove pantalone, novu haljinu, novu šminku, novu frizuru, novo ono... - rekla je Sanja i dodala:

Foto: TV Pink Printscreen

Znate li vi koliko je 5,6 godina reklamirati pesmu, raditi na njoj, putovati i onda ti dođeš i tražiš mi pravo da ti prodam, sva sreća ta pesma je moja pa ne može niko da je presnimi, ne damo kume. Onda ti posle toliko uloženog novca i truda i godna, autor proda pesmu za 200 evra - navela je pevčica vidno ljuta i iznervirana.

Autor: R.L.

#Sanja Maletić

