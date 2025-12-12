AKTUELNO

Domaći

Pokrivao sam pevačice DOK VARAJU MUŽEVE! Era Ojdanić rešio da oda sve tajne estrade: DOLAZILE SU SA ŠVALERIMA!

Izvor: Republika/Pink.rs, Foto: Foto/Google Mpas, E-Stock ||

Bilo je svega i svačega u motelu na magistrali.

Pevač Era Ojdanić već decenijama je vlasnik motela na Ibarskoj magistrali, kroz koji su prodefilovale sve velike zvezde sa naših prostora.

EMOCIJE SU JAČE NEGO IKAD: Terza priznao da je lud za Sofijom, ona otkrila čega se najviše PLAŠI! (VIDEO)

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Era je sada rešio da razveže jezik i otkrije da su mnoge pevačice varale svoje muževe i upravo u njegov motel dovodile švalere.

- Kod mene u kafani sam pokrivao koleginice koje su varale svoje muževe. Dolazile su sa švalerima, ćutao sam o tome uvek jer smo bili u prijateljskim odnosima. Bio sam im sigurna luka, znale su da ću da pokrijem. Šta se mene tiče što varaju muževe. Nisam drug s njima, nego sa pevačicama - rekao je Era i dodao:

Foto: TV Pink Printscreen

- Zbog toga decenijama imam prijateljstva koja traju na estradi. Nema zle krvi, a nađite mi neku koja će da me popljuje i kaže jednu ružnu reč za mene. Kroz moju kafanu je prošlo priča i priča, isto kao i kod Zorice Marković svojevremeno. Kod mene dolaze ljudi na prenoćište, nikad se nisam bavio tim poslom u smislu podvođenja i sličnih stvari - naveo je pevač.

Autor: R.L.

#Andrija Era Ojdanić

