Pokrivao sam pevačice DOK VARAJU MUŽEVE! Era Ojdanić rešio da oda sve tajne estrade: DOLAZILE SU SA ŠVALERIMA!

Bilo je svega i svačega u motelu na magistrali.

Pevač Era Ojdanić već decenijama je vlasnik motela na Ibarskoj magistrali, kroz koji su prodefilovale sve velike zvezde sa naših prostora.

Era je sada rešio da razveže jezik i otkrije da su mnoge pevačice varale svoje muževe i upravo u njegov motel dovodile švalere.

- Kod mene u kafani sam pokrivao koleginice koje su varale svoje muževe. Dolazile su sa švalerima, ćutao sam o tome uvek jer smo bili u prijateljskim odnosima. Bio sam im sigurna luka, znale su da ću da pokrijem. Šta se mene tiče što varaju muževe. Nisam drug s njima, nego sa pevačicama - rekao je Era i dodao:

- Zbog toga decenijama imam prijateljstva koja traju na estradi. Nema zle krvi, a nađite mi neku koja će da me popljuje i kaže jednu ružnu reč za mene. Kroz moju kafanu je prošlo priča i priča, isto kao i kod Zorice Marković svojevremeno. Kod mene dolaze ljudi na prenoćište, nikad se nisam bavio tim poslom u smislu podvođenja i sličnih stvari - naveo je pevač.

