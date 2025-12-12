AKTUELNO

ŽENSKI DEO BANDE! Naša pevačica u 38. godini dobila bliznakinje, a sada je pokazala prizor iz doma od kog ćete se ISTOPITI! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/vuchicmilena ||

Ljubavi i osmeha na pretek!

Pevačica Milena Vučić letos je dobila bliznakinje, i to u 38. godini. Ona i njen suprug i kolega Nikola Burovac veoma su se obradovali prinovama, iako već imaju starijeg sina i ćerku.

Foto: Instagram.com

Milena je pričala da je trudnoća bila veoma izazovna, ali se sa svim lavovski izborila, te su devojčice dobile odlične ocene na rođenju.

Sada je podelila prizor iz svog doma, koji je već ukrašen u novogodišnjem ruhu, te je pokazala kako izgleda "ženski deo bande" u njihovoj porodici.

Foto: Instagram.com/vuchicmilena

Njeni pratioci su oduševljeno komentarisali prizor četiri devojke, a nema sumnje da u ovoj porodici osmeha i ljubavi nikad ne manjka.

Autor: R.L.

#Milena Vučić

