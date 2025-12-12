AKTUELNO

Domaći

Ne možeš uhvatiti ono što ti menja pogled: Poznati fotograf progovorio o Ildi Šaulić, evo šta je sve izneo o folk pevačici (VIDEO)

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Pevačica Ilda Šaulić napravila je pravu pometnju misterioznim objavama na društvenim mrežama.

Na njenim zvaničnim nalozima na Instagramu, TikToku i Jutrubu nastala je lavina komentara nakon dva videa koja su objavljena pre nekoliko dana.

Nakon Saše Milojkovića i Dušana Lazića Laze, oglasio je i fotograf Miloš Nadeždin.

Jedan od najcenjenijih regionalnih fotografa govori o folk zvezdi ističuči da je nemoguće „uhvatiti je“ objektivom.

Foto: privatna arhiva

- Fotografija je istina, ali s njom, istina se menja. Kad zatvorim okidač, već je druga. Kao da kadriram glas, ne lice. Ne možeš uhvatiti ono što ti menja pogled - istakao je fotograf.

Šta je još izneo o folk zvezdi, pogledajte u videu ispod:

Pratite oficijalne naloge Ilde Šaulić na društvenim mrežama i tamo ćete uskoro saznati šta se krije iza njenih misterioznih objava.

Autor: Nikola Žugić

