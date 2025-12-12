On nikada nije bio milioner: Istina o mužu Jane Todorović ugledala svetlost dana! Pričalo se da je naslednik imperije, pevačica sada priznala sve

Pevačica Jana Todorović već dugi niz godina uživa u braku sa Ivanom, s kojim je dobila ćerku Kristinu Džulijen.

Ivan je naslednik biznismena Svete Todorovića koji kako u Minhenu, tako i u Beogradu ima imperiju, o čemu se često priča i piše.

"Moj muž nije milioner"

Tokom jednom intervjua, međutim, Jana je naglasila kako njen suprug "nikada nije bio milioner". Njih dvoje mezimicu smatraju svojim najvećim bogatstvom, a po pitanju novca i zarade generalno - udruženim snagama dostigli su značajan uspeh.

- Moj muž nikada nije bio niti milijarder, niti milioner; čime se njegov tata bavi, to nas nikada nije interesovalo. Jednostavno, lepo je da čovek uživa u svemu tome. Naravno, jednog dana će to sigurno ostati Ivanu, to što je njegov otac napravio, sagradio... - nabrajala je za "Scandal" Todorovićka, koja je odmah zatim naglasila da njih dvoje nikada nisu živeli na račun njenog bogatog svekra.

Kada su se upoznali, Ivan je takođe radio, u Minhenu.

- Dečko se borio. Radio je i sa kafićima, restoranima, diskotekama, kolima. Uvek je nešto pokušavao i, onda smo mi otvorili izdavačku kuću, meni je ovo krenulo, tako da smo zajedno u našem poslu. Nikada ne odvajam ja sam napravila ili ti si napravio, ovo je naš zajednički uspeh i zajedno se borimo - rekla je za "Scandal" pevačica, koja svog izabranika smatra sasvim normalnim čovekom "koji nikada nije želeo ni da priča o tome šta sve njegov otac ima ili nema".

O svekru

- Nikada nije želeo ni da priča o tome šta njegov otac ima, koliko, da li ima ili nema, to nas ne zanima. Mi živimo naše živote i, hvala Bogu, imamo zlatno dete. Naše dete sigurno gleda u nas kao u bogove, što je i normalno. Kako da kažem, sigurno bi volela da isto nastavi život, bude pošten čovek, odan prijatelj, dobra sestra. Znači, uči od nas - pohvalila se onda za "Scandal" Jana, čiji svekar prema ranijim napisima poseduje vile, vozni park, pa i zamak Postbauer-Hengu u blizini Nirnberga (Nemačka), koji vredi čak 10.000.000 evra.

Njegovi spratovi sa odećom, obućom, kažu da liče na tržne centre. Ipak, Jana nikad nije ni bila neko ko se kiti tuđim perjem.

- Nisam neko ko se kiti tuđim perjem. Nije to tuđe, moj svekar je kao moj otac i ja sam jako ponosna na njega. Nema potrebe da pričam o tome, ali kad se saznalo sada, potvrđujem. To je jedan prelep dvorac koji se prostire na 16 hektara - prokomentarisala je bila svojevremeno ona, upitana o pomenutom dvorcu u kojem je čak snimila i jedan spot za baladu "Ja sam tvoja".

Autor: Nikola Žugić