On nikada nije bio milioner: Istina o mužu Jane Todorović ugledala svetlost dana! Pričalo se da je naslednik imperije, pevačica sada priznala sve

Pevačica Jana Todorović već dugi niz godina uživa u braku sa Ivanom, s kojim je dobila ćerku Kristinu Džulijen.

Ivan je naslednik biznismena Svete Todorovića koji kako u Minhenu, tako i u Beogradu ima imperiju, o čemu se često priča i piše.

"Moj muž nije milioner"

Tokom jednom intervjua, međutim, Jana je naglasila kako njen suprug "nikada nije bio milioner". Njih dvoje mezimicu smatraju svojim najvećim bogatstvom, a po pitanju novca i zarade generalno - udruženim snagama dostigli su značajan uspeh.

- Moj muž nikada nije bio niti milijarder, niti milioner; čime se njegov tata bavi, to nas nikada nije interesovalo. Jednostavno, lepo je da čovek uživa u svemu tome. Naravno, jednog dana će to sigurno ostati Ivanu, to što je njegov otac napravio, sagradio... - nabrajala je za "Scandal" Todorovićka, koja je odmah zatim naglasila da njih dvoje nikada nisu živeli na račun njenog bogatog svekra.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Kada su se upoznali, Ivan je takođe radio, u Minhenu.

- Dečko se borio. Radio je i sa kafićima, restoranima, diskotekama, kolima. Uvek je nešto pokušavao i, onda smo mi otvorili izdavačku kuću, meni je ovo krenulo, tako da smo zajedno u našem poslu. Nikada ne odvajam ja sam napravila ili ti si napravio, ovo je naš zajednički uspeh i zajedno se borimo - rekla je za "Scandal" pevačica, koja svog izabranika smatra sasvim normalnim čovekom "koji nikada nije želeo ni da priča o tome šta sve njegov otac ima ili nema".

O svekru

- Nikada nije želeo ni da priča o tome šta njegov otac ima, koliko, da li ima ili nema, to nas ne zanima. Mi živimo naše živote i, hvala Bogu, imamo zlatno dete. Naše dete sigurno gleda u nas kao u bogove, što je i normalno. Kako da kažem, sigurno bi volela da isto nastavi život, bude pošten čovek, odan prijatelj, dobra sestra. Znači, uči od nas - pohvalila se onda za "Scandal" Jana, čiji svekar prema ranijim napisima poseduje vile, vozni park, pa i zamak Postbauer-Hengu u blizini Nirnberga (Nemačka), koji vredi čak 10.000.000 evra.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Njegovi spratovi sa odećom, obućom, kažu da liče na tržne centre. Ipak, Jana nikad nije ni bila neko ko se kiti tuđim perjem.

- Nisam neko ko se kiti tuđim perjem. Nije to tuđe, moj svekar je kao moj otac i ja sam jako ponosna na njega. Nema potrebe da pričam o tome, ali kad se saznalo sada, potvrđujem. To je jedan prelep dvorac koji se prostire na 16 hektara - prokomentarisala je bila svojevremeno ona, upitana o pomenutom dvorcu u kojem je čak snimila i jedan spot za baladu "Ja sam tvoja".

