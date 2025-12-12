JOVANINOJ SRODNOJ DUŠI... Marija Šerifović i Pajićeva na luksuznom putovanju: Otišle u Egzotične krajeve, a ovo je povod (VIDEO)

Jovana Pajić i Marija Šerifović iznenadile su zajedničku drugaricu putovanjem na Bali!

Pevačica Marija Šerifović otišla je na odmor, a društvo joj pravi koleginica i bliska prijateljica Jovana Pajić.

Marija je snimila i podelila nekoliko trenutaka sa ludog putovanja, a kako se može videti, ona i Jovana su sve vreme bile nasmejane, pa su otkrile da su odlučile da prirede iznenađenje prijateljici.

- Ja ne znam šta mene sad čeka! Jovaninoj srodnoj duši, Srni, ovo putovanje smo organizovale kao poklon za rođendan - rekla je Marija Šerifović u klipu.

Šerifovićeva je zamolila Jovanu da se stara o prijateljici kojoj slave rođendan, što je ona sa zadovoljstvom prihvatila.

One su potom stigle na Bali, gde će provesti naredne dane.

Marija je snimala idilične prizore sa ove egzotične destinacije, kojom je, po svemu sudeći, odmah bila oduševljena.

Marija poručivala Jovani: "Ponosna sam na tebe"

Pevačica Marija Šerifović odlučila je da podrži koleginicu i dugogodišnju prijateljicu Jovanu Pajić, te je podelila na društvenim mrežama poruku za nju.

Naime, Marija je oduševljena njenim novim poslovnim projektom, pa joj se javno obratila.

- Svakom tvom uspehu i rastu se radujem kao malo dete. Možda čak i više nego ti sama. I sve ti to odavno pripada. Ono što je rođeno iz istine, istrajnosti i čiste namere, ništa ne može da zaustavi. I ponosna sam. Baš, Jovana - napisala je jedina srpska pobednica na "Evroviziji" povodom koleginicine nove numere.

Autor: Nikola Žugić