Tražila si mi samo da budeš voljena, falićeš mi... Hrvatskom tiktokeru uginuo pas, njegova emotivna objava rasplakala pratioce (FOTO)

Hrvatski influenser i tiktoker Ante Vrankić potresao je svoje pratioce emotivnom objavom posvećenom svom psu Loli, koja je nedavno uginula. Poruka, koju je podelio na društvenim mrežama, mnoge fanove je rastužila!

Ante Vrankić, hrvatski tiktoker, je u objavi napisao da ga je gubitak zatekao i ostavio ranjenim na mestu na kom to najmanje očekuješ. „Još uvek mi je teško da prihvatim da si tako rano napustila ovaj svet“, naveo je, dodajući da veruje kako je njegova Lola sada „mali anđeo napravljen od svetlosti i dobrote“.

U tekstu se osvrnuo na Lolin karakter, opisujući je kao psa „punu ljubavi i dobrote“, koja je zauzvrat tražila samo iskrenu naklonost. Istakao je da mu njeno prisustvo ostavlja „najnežniji trag na srcu“, kao i da će mu nedostajati brojni svakodnevni rituali - od jutarnjih maženja do njenih veselih reakcija čim bi otvorio oči.

Posebno emotivan deo objave odnosi se na detalje iz njihovog života koji su sada prekinuti. Naime, Vrankić piše kako će mu nedostajati način na koji je Lola tražila pažnju, njene navike koje su ga pratile kroz dan, pa čak i to što ga je posmatrala dok obavlja najobičnije aktivnosti. „Falićeš mi ti“, poručio je.

Njegovu iskrenu poruku vam prenosimo u celosti:

Ponekad život napravi ranu tamo gde je najmanje očekuješ. Još uvek mi je teško da prihvatim da si tako rano napustila ovaj svet… nije morala biti tvoja priča ta koja se ovako završava. Ali verujem da tamo negde, iznad nas, sada trči jedan mali anđeo napravljen od svetlosti i dobrote. Bila si toliko puna ljubavi, toliko dobrote… i to je sve što si ikada tražila nazad… samo da budeš voljena onako čisto i iskreno kako si ti volela nas. I upravo zato tvoje prisustvo ostaje kao najnežniji trag na mom srcu… i to je trag koji se ne briše. Faliće mi tvoje lajanje, ona mala jutarnja maženja, onaj haos od ljubavi kad mi skočiš na glavu čim otvorim oči. Faliće mi i ono kako se samo okreneš na leđa, podigneš šapice i čekaš da te češkam… i onda tako ostaneš, u toj svojoj smešnoj, preslatkoj pozi, uživajući u tom češkanju i maženju kao da je najveći poklon na svetu. Faliće mi sve ono što si radila bez razmišljanja, a ispunilo mi je ceo dan. Faliće mi neko ko će sesti u svoju kućicu i posmatrati me dok pušim cigaru. Faliće mi neko ko će me posmatrati dok sedim na WC šolji. Falićeš mi ti. Hvala ti za svaki trenutak, za svaki pogled pun ljubavi, dobrote i poverenja, za svaki dan kada si unela radost i nežnost tamo gde ih možda nije bilo. Bila si više od samo psa… bila si moja duša, moja mala cura, prijateljica, saputnik, mali izvor sreće koja je znala da ispuni svaki prostor samo svojim postojanjem. Sad kada te nema, shvatam još jasnije koliko si velika bila u svojoj maloj formi. Koliko si menjala, koliko si davala, koliko si učila o tome šta znači voleti i biti voljen. Volim te, Lola, moj mali anđele na nebu. Nadam se da tamo gde jesi ima trčanja, mekane trave, sunca i beskrajnih zagrljaja i PUNO SLATKIŠA i svega onoga što si ovde bezuslovno delila. Zauvek si deo mene i zauvek ćeš biti deo mog srca.

Vrankićev emotivni oproštaj ubrzo je privukao veliku pažnju na društvenim mrežama, a njegovi pratioci masovno ostavljaju poruke podrške i razumevanja zbog bola kroz koji prolazi.

Autor: Nikola Žugić