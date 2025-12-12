AKTUELNO

GLAVNI RAT NA ESTRADI! Istražujemo: Da li je digitalno doba deklasiralo 'hit pesmu'?!

U našoj muzičkoj industriji sve je vidljiviji jaz između dve vrlo različite estradne realnosti: tradicionalne estrade, koja i dalje živi kroz televiziju, klubove i menadžere stare škole i one digitalne scene, koju predvode mladi izvođači formirani isključivo kroz platforme poput Jutjuba i Tiktoka!

Iako se obe industrije formalno bave muzikom, one danas funkcionišu gotovo kao dva paralelna ekosistema - sa različitim publikama, različitim pravilima i gotovo potpuno različitim putanjama do uspeha.

Tradicionalna estrada – moć televizije i sistema koji traje decenijama

Tradicionalna estrada počiva na modelu popularizovanom od devedesetih do danas: televizijski nastupi, radijske emisije, nastupi na splavovima, klubovima i velikim dijasporским koncertima. Pevači poput Zorice Brunclik, Lepe Brene, Snežane Đurišić, Vesne Zmijanac, Viki Miljković, Željka Šašića, Ivane Peters i brojnih drugih i dalje su stub ovog “starog sistema”.

Njihova publika je starija, verna i navikla na formate poput muzičkih emisija, festivala, televizijskih gostovanja i tradicionalnih turneja. To je sistem koji generiše prihode kroz nastupe i dugogodišnje hitove, a ne kroz digitalnu vidljivost.

Digitalna scena – generacija koja je postala velika bez televizije

Suprotna strana estrade pripada potpuno drugačijoj generaciji - izvođačima koji su karijeru izgradili isključivo kroz društvene mreže.

Tu spadaju: Nući, Breskvica, Zera, Teodora Džehverović, Angelina, Rasta.

Kada je reč o ovoj temi, postavlja se jedno pitanje, a to je: "Zašto se industrije ne dodiruju? Primeri jasno pokazuju razliku"

Publika se razlikuje generacijski

Publika Lepe Brene, Snežane Đurišić, Ace Pejovića ili Zorice Brunclik radije gleda televiziju i ide na velike tradicionalne koncerte i dijasporske nastupe, dok publika Breskvice, Nućija i mnogih drugih, u većini slučajeva ne gledaju televiziju, već su to uglavnom tinejdžeri i studenti koji koriste socijalne platforme.

Put do zvezda vodi različitim putem

Različita razumevanja “hitova”

Na tradicionalnoj sceni “hit” je pesma koju pevač izvodi na nastupima deset godina, dok je s druge strane, sudeći po komentarima na mrežama, na digitalnoj sceni “hit” pesma koja "eksplodira" u 15 sekundi na tiktoku.

Tradicionalna estrada i digitalna scena danas funkcionišu kao dva paralelna sveta: jedan predvode legende sa decenijama iskustva, dok drugi mladi digitalni izvođači koji stvaraju viralnost klikom. Takođe, mora se napomenuti, kada je ova tema u pitanju, da ima starijih kolega koji su se oprobali i u ovom digitalnom svetu, te tako imaju naloge na društvenim mrežama, preko kojih, takođe, promovišu svoje numere.

Kako bi čuli mišljenja i samih pripadnika estrade, pozvali smo Vesnu Vukelić Vendi, pevačicu i estradnu umetnicu, koja je bez dlake na jeziku dala svoj sud na ovu temu.

- Ranije je bilo lakše za one koji su pripadali sistemu, a to znači, a to su oni duboko grlo estrade. Ima ih svuda, ali pričamo o estradi, oni su se infiltrirali. Kada su u pitanju žene, to su bile ljubavnice i oni su zapravo politika. Estrada ima jednu skrivenu "politiku" i "političarke", koje ne kažu da su to. Na tim krilima su im date odrešene ruke, pa su one imale tu nevidljivu vlast. To nije ta vlast. Jedno je kada je pevačica u šemi s nekim, to je njegova dobra volja, a jedno je kada se nekome da vlast i u tom prvom prstenu, one imaju moć da odlučuju ko će biti ovde ili onde...Treći prsten su one pevačice koje su imale kriminalce - rekla nam je, između ostalog, Vendi, te je dodala:

Njima je problem ovo sada otvoreno tržište, ono što je dobro, zanimljivo, ono što "me radi" i ulazi u uši. Ovde su se zamenili sistemi vrednosti, mi pevamo ljudskim dušama, odnosno publika, oni su ti koji određuju šta je dobro, a šta nije. Ja sam svake godine nikada jača, jer ja jedina imam realnu armiju obožavalaca, koja nije kupljena. Mi imamo sada neke koji su u žiriju po 10 godina, a nemaju nijednog fana. Kako je moguće da nema nijednog fana?! Zna se šta je armija fanova!

Takođe, na ovu temu, za naš portal, oglasila se i pevačica Stanojka Bodiroža Mitrović, poznatija i kao Ćana.

- Ništa nije garancija, zato što, nekada neka pesma izađe u pogrešno vreme, u smislu da ide ispred vremena, pa postane posle 10 godina hit, jer je neko obradi ili i tako dalje. Ranije je bila televizija i ništa drugo, ali opet nije ni televizija bila garancija. Ima mnogo pesama koje su se reklamirale, a trajale su kolika je bila reklama - rekla je Ćana za Pink.rs, te je dodala:

Jeste, evo pesma "Zdravo svima", zahvaljujući titkoku i omladini, ona je sada popularnija, nego što je tada bila kada se reklamirala. Imate ceo album i dve pesme se obično reklamiraju za koje autori i pevači misle da su najzanimljivije, to opet ne mora da bude pravilo i desi se da televizije po difoltu puste te dve pesme, a onda neke pesme ostanu u zapećku. Meni je popularna pesma "Autogram" koja je na društvenim mrežama plasirana od omladine, a na tom albumu su bile pesme koje nisu dobile mesto koje su zaslužile.

