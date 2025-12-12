AKTUELNO

Domaći

Koja ste izjava Nataše Bekvalac?! Pevačica godinama važi za kraljicu smeha, a sada VI GLASAJTE (ANKETA)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

U Pink.rs anketi glasajte za izjavu Nataše Bekvalac koja vas najbolje opisuje!

Naša pevačica Nataša Bekvalac, godinama unazad, važi za jednu od najintrigantnijih i najatraktivnijih, ali i jednu od najzabavnijih na našoj javnoj sceni, s obzirom da su njene izjave postale viralne na mrežama. Kako su izjave postale viralne, jedan od glavnih trendova na mrežama je: "Koja ste izjava Nataše Bekvalac?", te vi možete putem Pink.rs ankete da date svoj glas!

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

"Privatno kada me vidite, često izgledam kao socijalni slučaj"

"Lako je biti pošten kad te niko neće"

Foto: TV Pink Printscreen

"Nisam se nervirala, poludela sam od posla"

"S obzirom na to koliko me je njih pitalo, malo sam se udala"

"Nisam se opustila, nego me boli..."

"Ja neću ovakvu najavu..."

"Cigarete ostavljam prvi put, a već kad treći put ostavljate..."

"Posećujem psihijatra, ona je rekla da ne treba da se brinem"

"Imaju za čim da pate, zato što sam savršena"

"Sve je sa merom, savršeno, kao što sam ja"

VAŠ GLAS DAJTE U ANKETI ISPOD!

Autor: Nikola Žugić

#Nataša Bekvalac

#Smeh

#hit

#koja ste izjava nataše bekvalac

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

NA TEŠKIM MUKAMA! Učesnici biraju NAJUOBRAŽENIJEG, a pravo glasa imate i vi! GLASAJTE (ANKETA)

Domaći

ŽIRI I VODITELJI ZASIJALI NA PRVOM DANU SNIMANJA PINKOVIH ZVEZDA! Sve pršti od glamura i elegancije, GLASAJTE za odevnu kombinaciju koja vam se najviš

Domaći

Progonitelj Nataše Bekvalac osuđen: Pretio joj smrću i ucenjivao je, a sada mu preti zatvorska ludnica

Domaći

KRENULO NAM DETE U PRVI RAZRED: Ćerka Nataše Bekvalac spremna za prvi dan škole: Ponosna tetka objavila fotku (FOTO)

Domaći

VELIKO SLAVLJE U DOMU NATAŠE BEKVALAC: Pljušte čestitke, danas je važan dan za nju, objavila emotivnu poruku (FOTO)

Domaći

Povukla na mamu, prava boginja: Ćerka Nataše Bekvalac novom fotografijom oduševila sve, svi pričaju o njenoj lepoti (FOTO)