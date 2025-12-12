Koja ste izjava Nataše Bekvalac?! Pevačica godinama važi za kraljicu smeha, a sada VI GLASAJTE (ANKETA)

U Pink.rs anketi glasajte za izjavu Nataše Bekvalac koja vas najbolje opisuje!

Naša pevačica Nataša Bekvalac, godinama unazad, važi za jednu od najintrigantnijih i najatraktivnijih, ali i jednu od najzabavnijih na našoj javnoj sceni, s obzirom da su njene izjave postale viralne na mrežama. Kako su izjave postale viralne, jedan od glavnih trendova na mrežama je: "Koja ste izjava Nataše Bekvalac?" , te vi možete putem Pink.rs ankete da date svoj glas!

"Privatno kada me vidite, često izgledam kao socijalni slučaj"

"Lako je biti pošten kad te niko neće"

"Nisam se nervirala, poludela sam od posla"

"S obzirom na to koliko me je njih pitalo, malo sam se udala"

"Nisam se opustila, nego me boli..."

"Ja neću ovakvu najavu..."

"Cigarete ostavljam prvi put, a već kad treći put ostavljate..."

"Posećujem psihijatra, ona je rekla da ne treba da se brinem"

"Imaju za čim da pate, zato što sam savršena"

"Sve je sa merom, savršeno, kao što sam ja"

Autor: Nikola Žugić