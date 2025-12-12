Plakala sam celu noć u sobi u Parizu: Oglasila se Jelena Karleuša, novim snimkom uznemirila javnost (VIDEO)

Pop pevačica i članica žirija "Pinkovih zvezda", Jelena Karleuša otkrila je da je izgubila telefon, zbog čega je preplakala čitavu noć u hotelu.

Ona je, naime, otkrila da je imala mali problem sa telefonom, a priču je započela oko novog telefona.

- Pitaju me ljudi zašto jos uvek ne koristim Ajfon 17, moram da kažem da sam ja među prvima koja je dobila, odnosno kupila Ajfon 17 pro maks, ali moram da priznam jako me mrzi da prebacujem sve iz telfona u telefon.

Naime, ona je sada prvi put otkrila da je doživela veliki peh na reviji u Parizu, kada je ostala bez svog ajfona. Upravo zbog toga, posle revije preplakala je čitavu noć u hotelu.

@karleusaofficial Afera IPHONE 😂 Na TikTok cu postavljati samo ovakve snimke gde izgledam užasno😂🤷🏼‍♀️ps (stvarno me mrzi da prebacujem ali prebacicu nekad🙃) #karleusa ♬ original sound - Jelena Karleuša

- Ispričaću vam jednu lepu anegdotu, kad sam radila fešn vik za Vetmua, imala sam u tom momentu neki stari ajfon i prijatelji su me jako dugo nagovarali da ga zamenim za novi model, zato što se moj raspadao i desio se jedan peh na reviji, u samom onom haosu ja sam izgubila telefon i preplakala sam celu tu noć u hotelskoj sobi u Parizu zato što nisam mogla da vidim ni slike, ni snimke, ni komentare...

Iako je sve ljude na reviji angažovala da joj nađu telefon, ipak nisu uspeli.

- Oni su mi davali svoje telefone da čitam sa njihovih, ali sam želela sa mog. Nisam mogla da nađem telefon, sve smo pretražili, prevrnuli... Maltetirala sam dizajnere tamo i modele i publiku, tako da mene samo viša sila može da natera da prebacim podatke.

Autor: Nikola Žugić