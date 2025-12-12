Imala je hitan... Muž Aleksandre Bursać otkrio detalje porođaja, evo kako se ona oseća!

Stevan Sekulić, muž Aleksandre Bursać, otkrio je detalje o porođaju pevačice!

Pevačica Aleksandra Bursać pre dva dana se porodila i na svet donela ćerku Kasiju. Njen 10 godina mlađi suprug Stevan Sekulić je sada otkrio kako se oseća njegova supruga posle porođaja, budući da se porodila carskim rezom.

Stevan je rekao da se Aleksandra uplašila kada su joj lekari rekli da mora na hitan carski rez, ali da je porođaj protekao savršeno te da su ona i beba odlično.

- Porođaj je prošao savršeno, obzirom da je bilo iznenada. Bio je hitan carski rez jer je beba bila visoka. Ona i bebica su super, obišao sam ih malopre - rekao nam je ponosni tata i dodao:

- Ona se ozbiljno uplašila, bilo mi je čudno jer je nikada nisam video do sada uplašenu. Kada je operisala bubrege ja sam bio taj koji se plašio više od nje. Međutim, kada su joj rekli da mora na carski rez, proradio joj je taj majčinski strah da li će sve biti u redu i video sam strah. Kada se probudila, onako bunovna, prvo pitanje je bilo kako je beba i kakva je - rekao je on za Blic.

Stevan je organizovao slavlje za porodicu, ali kako kaže, u ponedeljak planira i veliko veselje.

- Prvi deo veselja je bio za familiju i bilo je prelepo, slavili smo, a u ponedeljak pravimo veće slavlje, samo da tata preživi jer tri dana pijemo već. Bebina soba je spremna, malo smo bili knap, ali sve je rešeno - dodao je ponosni tata.

Autor: Nikola Žugić