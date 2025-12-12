Barbi roze jelka kakva se retko viđa: Helena Topalović ćerki priredila pravu bajku, ovo će devojčica pamtiti

Helena Topalović, ćerka folk pevača Milana Topalovića Topalka, još jednom je pokazala koliko uživa u majčinstvu.

Kako su u toku pripreme i dekorisanje domova za Novu godinu i naslednica pevača je odlučila da se malo pozabavi time, pa je za ćerku Dominiku napravila pravu novogodišnju čaroliju. Ona je pokazala kako je u njihovom domu zablistala prava oze "Barbi" jelka koja je bila ukrašena jedinstvenim ukrasima u pastelnim tonovima.

Sve je izgledalo kao u bajci i kao u crtanom filmu što je očigledno bio i Helenin cilj. Dominika je ponosno pozirala pored jelke, a ponosna mama nije krila emocije. Komentari su se samo nizali, a mnogi su pisali da je jelka kao iz časopisa.

Voditeljka Jelena Dimitrijević do skoro je bila u sukobu sa bivšim suprugom Draganom Aleksićem i njegovom ženom Helenom Topalović, ali su sada zakopali ratne sekire što je mnoge iznenadilo.

Voditeljka je tada priznala da sa ocem svog deteta nije u najboljim odnosima.

– Bolje im je da nikad ne koriste fotografije i snimke mog deteta na društvenim mrežama, jer će odgovarati pred zakonom – poručila je tada Jelena.

Ipak, ona je odlučila da to promeni, te je na Instagramu javno podržala Helenu sa njenim biznisom.

Nakon toga, Jelena se oglasila i progovorila o njihovom odnosu.

– Kao majka i žena koja i sama ima svoj biznis, naravno da podržavam devojke koje započinju nešto svoje. Tako sam podržala i Helenu koja je uplovila u svoj biznis. Uvek sam na strani žena. Naravno da su odnosi između nas dobri, s obzirom na to da je rodila sestru mom sinu. Naravno, ima još razloga – izjavila je Jelena za Grand.

Autor: Nikola Žugić