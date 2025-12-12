Imam 33 godine, osećam se promašeno: Žena našeg pevača podelila emotivnu objavu, dala savet zlata vredan

Aleksandra Vasković, supruga Bojana Vaskovića, frontmena popularnog benda Lexington, aktivna je na društvenim mrežama, te često deli objave sa svojom porodicom.

Sada je imala interakciju sa svojim pratiocima na čija je pitanja odgovarala, pa je neke i podelila. Na nju je poseban utisak ostavila jedna emotivna objava devojke koja je rekla kako se oseća promašeno i da iako ima 33 godine i dalje studira.

- Imam 33 godine i dalje studiram, osećam se promašeno i kao da kasnim u svemu ikada - pisalo je u objavi a Bojanova supruga Aleksandra je dala dugačak, iskren i motivacioni odgovor.

- Svi koji smo u životu se za nešto borili, bili smo u ovoj fazi. To se dešava zato što nam fokus umesto na cilj padne na druge ljude i od tada kreće upoređivanje. Ko je gde. Ko je srećniji, uspešniji. Ne dozvoli da te ubedi da je sreća kad se ispune tuđi snovi, a ne tvoji.

- Kad završiš fakultet ne znači da si došla gde želiš, zaposliš se i shvatiš da ti je i to prolazna stanica. Ti si tu. Ti pišeš stranicu svog života samo onako kako ti želiš i osećaš. I ne treba ti dozvola za to. Sreća je tu pored tebe, oko tebe… Isključi se iz loših varijanti. Jer posle tog dođe rast i shvatićeš da je život krug. Neka uvek teče u krug.

Podsetimo, žena pevača Bojana Vaskovića, Aleksandra Vasković vrlo je aktivna na društvenim mrežama gde je prati više od 100.000 ljudi. Ona je po struci doktor a na mrežama deli savete o lepoti i modi.

Aleksandra se 2023. godine prevremeno porodila, a o agoniji koju su tada prolazili javno je govorila.

- Nikada neću moći dovoljno da zahvalim prvenstveno mojoj doktorki, koja je prihvatila da vodi moju trudnoću. Reč je o docentkinji Mandić. Večno ću joj biti zahvalna na tome kakav je čovek, stručnjak, kakva je riznica znanja, a pre svega ljudskosti. Namerno kažem "prihvatila" jer je trudnoća od starta bila visokorizična i dva puta mi je savetovan prekid. Intuitivno sam znala da je sve OK i da to treba dokazati određenim dijagnostičkim procedurama, pri čemu sam imala njenu potpunu podršku. Ceo proces smo prošle zajedno, onako kako je, po meni, jedino ispravno kada je reč o odnosu lekara i pacijenta- rekla je ona tada.

