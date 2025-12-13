DŽIDŽA OVAKO PROVODI VREME NAKON GUBITKA BEBE! Posvetila se zdravlju i objavila sliku sa treninga posle teškog perioda (FOTO)

Ćerka Dragana Stojkovića Bosanca, Aleksandra Džidža Stojković nedavno je izgubila bebu, a sada se oglasila na mrežama i pokazala gde provodi vreme.

Džidža je podelila sliku iz teretane sa peškirom oko vrata na kojoj se vidi da se dobro preznojila. Naime, Džidža je nedavno izgubila bebu, a tu vest je potvrdio njen otac Dragan Stojković Bosanac.

Aleksandra Stojković Džidža pozirala je obučena u crnu trenerku i stavila do znanja da se nakon teškog perioda posvetila sebi, zdravlju i svom izgledu.

Sve vreme porodica bila uz nju

Podsetimo, nakon srećnih vesti koje je ćerka Dragana Stojkovića Bosanca podelila sa javnošću, usledio je težak period.

Dragan Stojković Bosanac, na snimanju "Pinkovih zvezda" nedavno je izjavio da njegova ćerka Džidža nije baš dobro.

Na pitanje o trudnoći samo je kratko rekao: "Nije baš dobro, izgleda da će morati ponovo, sve sam rekao". Kako smo saznali od izvora bliskog Aleksandri Stojković Džidži, ona je izgubila bebu i povodom toga nije želela da se oglašava. Uz nju su bili porodica i prijatelji.

Autor: Nikola Žugić