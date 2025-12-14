Nije mi prvi put: Udovica poznatog pevača se vratila u grad, pa doživela peh koji će pamtiti

Udovica Dina Dvornika, Danijela Dvornik veoma je aktivna na instagramu gde deli trenutke iz života otkako je napustila grad i preselila se na ostrvo.

Ona je sada sa pratiocima podelila peh koji joj se dogodio. Danijela trenutno boravi u Splitu odakle se oglasila na mrežama.

- Je*i ga… zaje*ala sam se . Nije mi prvi put. Ponekad iz nekog razloga zapamtim nesto krivo i ne trudim se da proverim jer sam toliko sigurna da uopšte nisam sigurna. Umesto da sam večeras zablistala u haljini i novim cipelama, sedim kući sa majkom u Splitu. Takav mi je horoskop. Neće me glamurozni život nikako . Ipak sam sunčano vreme iskoristila za prošetati se gradom koji je na žalost u predvečernjim satima teška pustoš ali ipak predivan . Taman je sunce zalazilo pa sam uhvatila nekoliko fotki - napisala je ona.

O životu nakon smrti muža

Podsetimo, Danijela je nedavno otkrila kako njen život izgleda nakon smrti muža.

- Prolaze godine, prava je sreća da ih doživimo. Ja sam toga postala svesna onog trenutka kad je Dino umro. Shvatila sam onu njegovu poznatu, vrlo jednostavnu rečenicu koja zaista vrlo životno opisuje ono čega mi smrtnici nismo ni svesni dok živimo, kad bih ja dramatizirala oko svog rođendana kojeg bi on uredno zaboravio i poklona kojeg nikad nije doneo na taj dan - ali Danči, ne razumem tvoju dramu, tebi je rođendan svaki dan - napisala je Danijela tada i prisetila se kako je on doživljavao praznike.

- Nije to mene tada moglo utešiti. Dan pre mog rođendana je bilo to nesretno Valentinovo pa sam uvek mislila kako mu to može biti podsetnik da mi je rođendan idući dan. Ali ništa! Ni Valentinovo mu nije značilo ništa. Za njega to je bio još samo jedan glupi dan u godini u kojem ću ja dramatizirati ko Grčka tragedija jer nema ruža ni bombonjere - pa ja tebe volim svaki dan, zašto bi te na ovaj dan posebno voleo više? Odustala sam od svega onog dana kad mi je rekao: "Ti kupi sebi sto želiš i samo mi pokaži da znam šta sam ti kupio!" Život mi je ponekad bio kao u Alan Ford stripu. On i Ona, po splitski. Nije tu bilo predvidljivih filmskih scena iz američkih filmova sa romantičnim šaputanjem, nego surova dalmatinska ljubav, s tobom sam, dakle, volim te - napisala je ona.

Autor: Nikola Žugić