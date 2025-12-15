Poznati pevač završio na infuziji: Objavio sliku iz keveta i zabrinuo publiku (FOTO)

Poznati pevač Mahir Mulalić objavio je sliku na kojoj prima infuziju. Pevač vredno radi i gradi svoju muzičku karijeru, a sada je objavom zabrinuo fanove.

Naime, Mahir Mulalić je na svom Instagram profilu podelio fotografiju na kojoj se vidi da je priključen na infuziju, uz poruku kojom je nagovestio da trenutno nije u najboljem zdravstvenom stanju.

- Lagodan život, nas umetnika - napisao je pevač i otkrio da se nalazi u Beogradu.

Njegova objava zabrinula je fanove, ali mnogi veruju da je reč samo o umoru usled intenzivnog rada i konstantnih obaveza.

Autor: Nikola Žugić