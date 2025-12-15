AKTUELNO

Domaći

Poznati pevač završio na infuziji: Objavio sliku iz keveta i zabrinuo publiku (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Blic.rs, Foto: Instagram.com ||

Poznati pevač Mahir Mulalić objavio je sliku na kojoj prima infuziju. Pevač vredno radi i gradi svoju muzičku karijeru, a sada je objavom zabrinuo fanove.

Naime, Mahir Mulalić je na svom Instagram profilu podelio fotografiju na kojoj se vidi da je priključen na infuziju, uz poruku kojom je nagovestio da trenutno nije u najboljem zdravstvenom stanju.

Foto: Instagram.com

- Lagodan život, nas umetnika - napisao je pevač i otkrio da se nalazi u Beogradu.

Njegova objava zabrinula je fanove, ali mnogi veruju da je reč samo o umoru usled intenzivnog rada i konstantnih obaveza.

Autor: Nikola Žugić

#Mahir Mulalić

#Mahir Mulalić završio na infuziji

#infuzija

#pevač

POVEZANE VESTI

Domaći

SAŠA KOVAČEVIĆ ZAVRŠIO NA INFUZIJI, a evo i zbog čega: Ovaj prizor zabrinuo mnoge (FOTO)

Domaći

Voditelj Elite 8 završio na infuziji: Milan Milošević novom objavom zabrinuo javnost (FOTO)

Domaći

MILAN MILOŠEVIĆ ZAVRŠIO NA INFUZIJI: Dva dana pre početka Elite 9 zabrinuo sve (FOTO)

Domaći

Naš pevač se vozi autobusom: Objavio selfi i otkrio gde se uputio (FOTO)

Domaći

Samir Ramović mora hitno na operaciju: Završio na infuziji zbog lošeg zdravstevnog stanja, ovom slikom zabrinuo javnost!

Domaći

Pala mu je vilica kada je saznao! Naš pevač na buvljaku za 20 evra kupio sliku koja vredi 20.000 evra: Skinuo sam prašinu i video...