OVAKO ŽIVE KRISTIJAN I KRISTINA NAKON POMIRENJA! Komšije progovorile: Stanari i nisu baš oduševljeni, a evo šta pričaju za Golubovića...

Kristina Spalević i Kristijan Golubović rešili su da svojoj ljubavi pruže još jednu šansu i pomire se, a sad je otkriveno kakav život vode nakon pomirenja.

Komšije o Kristini i Kristijanu

Stanari naselja u kom žive Kristina i Kristijan su priznali da i nisu baš oduševljeni zbog novih komšija, dok su drugi istakli da je Kristijan pozitivno iznenađenje bez obzira na njegovu kriminalnu prošlost.

- Uf, što su nam komšije. Nisam ni znala da oni tu žive. Bože, ko sve ovde živi - rekla je jedna gospođa u prolazu i nasmejala se, dok je druga baka priznala:

- Kristijan je pozitivno iznenađenje, onako šmeker čovek, nije baš onakav kakvim se predstavljao u rijalitiju i kakve sve priče za njega znamo. Znam mu starca i majku, i oni žive ovde blizu, dolazi često kod njih, a ima on i restoran.

Kristina o svađi sa mužem

Inače, Kristina je neposredno posle raskida istakla otkrila detalje njene svađe sa Golubovićem.

- On mene nikada nije udario, dok ja na njega jesam. On je meni drobio mnogo i vršio psihičko nasilje. Ja sam njemu govorila da me ne degradira kao majku nikada jer mu to nikada neću oprostiti. On je učestvovao u gajenju svoje dece i te kako i za to moram da ga pohvalim. Ja sam bila ljuta jer nisam stvarala porodicu da se ona sruši već dajem sve od sebe da se to produži. Ja sam dobra žena i neću izneveriti žene, ali ću poslednji put platiti dug za svoju decu. Ja sam gledala moje dete kako sedi u ćošku kod vrata dva sata i traži tatu, a to je momenat koji jako zaboli. Mi smo imali svađe pred decom, ali oni su bili mali i nisu mogli da razumeju. Ovo nije moja šansa Kristijanu Goluboviću već šansa mojoj deci - rekla je Kristina ranije "Red Tv".

Autor: Nikola Žugić