AKTUELNO

Domaći

OTKRIVENO ČIME SE BAVI BUDUĆI MUŽ KSENIJE KNEŽEVIĆ! Verenik bivše Uraganke proširio posao na nekoliko lokacija, pare samo kaplju

Izvor: Kurir.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Otkriveno čime se bavi budući muž Ksenije Knežević!

Bivša članica grupe "Hurricane" Ksenija Knežević nedavno se verila za dugogodišnjeg izabranika Nikolu Todorovića Todora.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Sad je otkriveno čime se on bavi, o čemu je Ksenija dosad izbegavala da priča. Todorović je iz ugledne beogradske porodice. Otac mu je advokat, dok on ima razvijen biznis.

Nikola je suvlasnik prodavnica burgera u Beogradu, kojih ima na čak nekoliko lokacija. To ne treba da čudi, s obzirom na to da je strastveni kuvar, prenosi "Skandal".

Ćerke Nenada Kneževića Kneza bile na njegovom koncertu

Na nedavnom koncertu Nenada Kneževića Kneza u srpskoj prestonici je bila i pevačeva starija ćerka Ksenija, koja je na koncert stigla upravo sa svojim verenikom i blistala je u elegantnoj crnoj kombinaciji.

Foto: TV Pink Printscreen

Ni mlađa ćerka nije ostala nezapažena. Andrea se pojavila u efektnom miniću sa mrežastim čarapama, dok je u nosu imala minđušu.

Autor: pink.rs

#Ksenija Knežević

#Nikola Todorović Todor

#biznismen

#pevačica

#verenik Ksenije Knežević

POVEZANE VESTI

Farma

Andrea iznenadila informacijama o majci Aleksandre Stanišić! Otkrila čime se bavi, Jelena ostala u šoku (VIDEO)

Domaći

DA LI ZNATE KO JE MUŽ LIDIJE OCOKOLJIĆ, ROĐENE SESTRE SVETLANE RAŽNATOVIĆ? O njemu se malo zna, a evo ČIME SE BAVI!

Domaći

BILA JE OMILJENA POP PEVAČICA, REĐALA HITOVE, A ONDA NAPUSTILA SVE I NESTALA BEZ TRAGA! U 38. godini upisala je fakultet, a evo čime se danas bavi! (F

Domaći

Ćerka Saše Popovića pokrenula novi biznis: Ovo će obradovati žene, jako je kreativna!

Domaći

ĆERKA JE BILA ŽELJNA MENE: Snežana Đurišić prvi put progovorila o porodici: Kod kuće su svi ispaštali zbog njenog posla, a njena naslednica odlučila s

Hronika

UHAPŠEN MUŽ ANE KNEŽEVIĆ KOJA JE NESTALA U MADRIDU: Davidu lisice stavljene na aerodromu u Majamiju