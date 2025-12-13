OTKRIVENO ČIME SE BAVI BUDUĆI MUŽ KSENIJE KNEŽEVIĆ! Verenik bivše Uraganke proširio posao na nekoliko lokacija, pare samo kaplju

Bivša članica grupe "Hurricane" Ksenija Knežević nedavno se verila za dugogodišnjeg izabranika Nikolu Todorovića Todora.

Sad je otkriveno čime se on bavi, o čemu je Ksenija dosad izbegavala da priča. Todorović je iz ugledne beogradske porodice. Otac mu je advokat, dok on ima razvijen biznis.

Nikola je suvlasnik prodavnica burgera u Beogradu, kojih ima na čak nekoliko lokacija. To ne treba da čudi, s obzirom na to da je strastveni kuvar, prenosi "Skandal".

Ćerke Nenada Kneževića Kneza bile na njegovom koncertu

Na nedavnom koncertu Nenada Kneževića Kneza u srpskoj prestonici je bila i pevačeva starija ćerka Ksenija, koja je na koncert stigla upravo sa svojim verenikom i blistala je u elegantnoj crnoj kombinaciji.

Ni mlađa ćerka nije ostala nezapažena. Andrea se pojavila u efektnom miniću sa mrežastim čarapama, dok je u nosu imala minđušu.

