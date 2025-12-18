Dženifer Aniston dugo je skrivala novog dečka, a sada su otkriveni svi detalji

Iako je na početku je bila vrlo rezervisana kada je reč o novoj ljubavi, glumica je sada odlučila da više ništa ne krije!

Dženifer Aniston oprezno je ušla u vezu sa Džimom Kertisom, a sada je presrećna što je odlučila da posluša svoja osećanja. Na početku je bila vrlo rezervisana kada je reč o novoj ljubavi, ali nakon meseci dopisivanja i postepenog upoznavanja odlučila je da se osloni na intuiciju.

Izvor blizak glumici rekao je za People da je zvezda serije "The Morning Show" sa 50-godišnjim hipnoterapeutom Džimom Kertisom "mesecima razgovarala i zbližavala se" pre nego što je prijateljstvo preraslo u romansu.

"Džen je početkom godine zaista cenila njihovo prijateljstvo. Kada je sve počelo da se menja i dobija romantičan oblik, u početku je bila oprezna. Sada je uzbuđena što je jednostavno odlučila da krene napred", naveo je izvor. On je dodao i da sve „izgleda kao sudbina“ i da Aniston zaista voli Kertisa: "Uneo je toliko dobrih stvari u njen život."

Vezu otkrila na Instagramu i prvi put se pojavila s novim partnerom

Aniston je potvrdila vezu na Instagramu početkom novembra, povodom Kertisovog 50. rođendana, nekoliko meseci nakon što je People u julu objavio da su počeli da izlaze. Ubrzo nakon toga prvi put su se zajedno pojavili u javnosti na događaju "Elle Women in Hollywood" 17. novembra, gde je glumica Kertisa opisala kao "neobično izvanrednog".

"Hipnoza je samo jedna od mnogih stvari kojima se bavi. Neverovatan je, pomaže mnogim ljudima," rekla je i dodala je i da je "poseban, normalan, ljubazan i posvećen tome da pomogne ljudima da se izleče, prođu kroz traume i blokade i pronađu jasnoću."

Krajem novembra par je viđen u Njujorku tokom prazničnog vikenda, gde su zajedno uživali u zimskom ambijentu. Tada je izvor potvrdio i da su proslavili Dan zahvalnosti, a Aniston je bila "uzbuđena zbog pravca u kojem ide njihova veza".

Dženifer želi da podeli svoju sreću, a prijatelji je podržavaju

Kako kaže izvor, Aniston se sada "oseća prijatno da ljudima pokaže malo više ove veze, koja je zrela, stabilna i dobra". Svesna je da su mnogi godinama želeli da pronađe pravu ljubav, a sada kada je u srećnom periodu života, spremna je to i da podeli.

Među onima koji su odmah podržali Kertisa bio je i njen dugogodišnji prijatelj Adam Sendler. Na ovogodišnjem događaju "Elle Women in Hollywood" emotivno se obratio Aniston i njenom partneru: "Kad smo u vašem društvu, Džeki i ja presrećni smo što ste se ti i Džim pronašli i što imate vezu kakvu zaslužujete. Volimo te, Džim.“

Autor: Nikola Žugić