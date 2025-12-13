AKTUELNO

Showbiz

JEZIVO! Poznati Glumac iz kultnog filma pronađen mrtav u stanu

Izvor: Pink.rs, Kurir.rs, Foto: Pixabay.com ||

Zablistao kao sporedni glumac tokom 90-ih u brojnim filmovima. Najviše je upamćen kao sadistički policajac Zed, koji muči Brusa Vilisa i Vinga Rejmsa u "Petparačkim pričama"!

Glumac Piter Grin (60), najpoznatiji po ulogama u filmovima "Maska" i "Petparačke priče", pronađen je mrtav u svom stanu na Lauer Ist Sajdu u Njujorku u petak poslepodne, potvrdio je njegov dugogodišnji menadžer za The NY Post. Uzrok smrti još uvek nije potvrđen.

- Bio je sjajan tip. Zaista jedan od velikih glumaca naše generacije. Srce mu je bilo veliko. Nedostajaće mi. Bio je sjajan prijatelj - rekao je njegov agent Greg Edvard.

Grin je zablistao kao sporedni glumac tokom 90-ih u brojnim filmovima. Najviše je upamćen kao sadistički policajac Zed, koji muči Brusa Vilisa i Vinga Rejmsa u "Petparačkim pričama" Kventina Tarantina, te kao glavni negativac u SF komediji "Maska" nasuprot Džimu Keriju.

Pojavio se i u krimi-klasiku "Dežurni krivci" i nizu nezavisnih produkcija. Krajem 90-ih i tokom 2000-ih imao je ozbiljnih problema s drogom, zbog čega je gubio angažmane i završavao na rehabilitacijama. Poslednjih godina glumio je uglavnom u serijama i manje poznatim filmovima, a upravo je trebalo da snima film s Mikijem Rurkom.

Autor: Nikola Žugić

#Petparačke priče

#Piter Grin

#glumac

#glumac pronađen mrtav

#policajac Zed

#pronađen mrtav

POVEZANE VESTI

Showbiz

Umro glumac iz filma 'Meri Popins', njegov sin saopštio tužne vesti

Showbiz

TUGA! Umro glumac iz kultnog filma (VIDEO)

Showbiz

Glumac pronađen mrtav: Jeziv prizor u iznajmljenom stanu!

Showbiz

Tata me ponekad ne prepoznaje: Ćerka Brusa Vilisa otkrila u kakvom je stanju glumac koji pati od demencije

Domaći

UMRO ČUVENI GLUMAC: Ostaće upamćen po nezaboravnim ulogama, supruga potvrdila tužne vesti

Extra

PORODICA BRUSA VILISA DONELA TEŠKU ODLUKU: Evo u kakvom je stanju čuveni glumac