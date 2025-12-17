Naš poznati pevač postao deda po drugi put! Stigle bliznakinje, čestitke pljušte sa svih strana

Pevač Duško Kuliš danas je postao deda po prvi put!

U dom našeg poznatog pevača, Duška Kuliša, došla je dvostruka sreća. Njegov sin je dobio bliznakinje i ne može da sakrije ponos i sreću zbog prinova.

Duško već slavi sa svojim najbližima dok mu telefon neprestano zvoni i čestitke pristižu sa svih strana, kako prenosi Grand.

Kako je pevač otkrio, sve je prošlo u najboljem redu i mama i devojčice se dobro osećaju. On ne krije da je dugo priželjkivao da postane deda i jedva čeka da upozna svoje mezimice.

Duško posvetio pesmu Nikoli Rokviću

Tokom hodočašća je Nikola Rokvić podelio pesmu koju je za njega napisao i otpevao hrvatski narodni pevač Duško Kuliš, što je odmah pokrenulo lavinu komentara.

- Ovo je moja molba prema Bogu, više od toga ja ti pomoći ne mogu, pronađi tajnu u ime svih nas, koji smo grešni i molimo za spas. Nikola, brate, neka te anđeli na putu prate, na putu kojim krenuo si ti, Nikola, brate, seti se svoga tate, na putu kojim krenuo si ti, ostaju samo oni najbolji - stihovi su pesme koju je Kuliš posvetio Rokviću.

- Veoma sam ganut... Ljubav nikada ne prestaje!!! Hvala, dragi Duško! Volim Vas! - napisao je Nikola u opisu videa na Instagramu.

Autor: Nikola Žugić