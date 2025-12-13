AKTUELNO

Ručak koji topi kilograme! Košta samo 500 dinara i traje 3 dana: Ana Bekuta podelila recept koji ćete svi obožavati

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Pevačica Ana Bekuta podelila je recept za jelo od 500 dinara koje topi kilograme i koje može da se konzumira tri dana. Pomoću ovog jela ona je uspela da skine višak kilograma.

Naime, jelo koje Ana Bekuta posebno voli da sprema su šnicle sa pirinčem.

Kako je objasnila, ovo ukusno i izdašno jelo može se pripremiti čak i kada imate samo par osnovnih sastojaka kod kuće, a sve vas ukupno košta oko 500 dinara.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Potrebni sastojci su:

300 grama mlevenog mesa

2 kašike brašna

obaren pirinač

2 kašike ulja

1 umućeno jaje

pola praška za pecivo

vegeta, so i biber.

Uz regulisanu ishranu, Ana je uspela da skine višak kilograma, a jedno od njenih omiljenih jela jesu upravo ove šnicle sa pirinčem.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Autor: Nikola Žugić

