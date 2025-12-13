Bivša učesnica Farmera otišla pod nož: Tvrdi da su je unakazili na prethodnoj operaciji, sada uplašena: Objavljen snimak

Transrodna Kiki Nikolić, poznatija i kao Kiki Star, privukla je veliku pažnju zbog svojih operacija, a sad je otišla na novu.

Kiki je, naime, pre izvesnog vremena smanjivala želudac, ali i ugradila silikone i uradila još nekoliko intervencija. Grudi koje je uradila, kako je izjavila, zbog greške lekara su ostale zalepljene i veoma se pokajala zbog svega.

Kiki je odlučila da ode na novu intervenciju sada i usnimila se pre početka svega. Ona se snimala dok je bila u bolničkom odelu, spremna za operaciju i pričala sa doktorkom:

-Radimo grudi, ruke i nos - rekla je Kiki.

- Hoće li mi se desiti nešto, šta mislite? Pa nešto loše jel može da mi se desi? - ipitala je Kiki doktorku.

Tvrdi da je doktor uništio

Podsetimo, Kiki je nedavno govorila o svojim grudima:

- Ne znam što mi veći razmak između grudi doktori nisu uradili. Da li su to namerno uradili ili greškom nemam pojma. Iskreno grudi mi se ne sviđaju, ali šta ću moram da živim sa tim. Mislim da ću za mesec, dva ići da popravim grudi. Posle toga idem na zatezanje kože. Operisaću nos, uradiću fejs lifting. To ću sve sama da finansiram, kao i sve do sada. Sve oni imaju, ali ništa nije moje. Smršala sam preko 80 kilograma. Imala sam 202 kilograma. Imam velike grudi, veliku pozadinu, sve što muškarci vole - priča kroz osmeh.

- Ja sam jedna luda osoba koja ne razmišlja previše. Za šou sam na sve spremna. Čak i za vezu i odnos bez pokrivača, neka me gleda ceo svet ne zanimam me - rekla je ona, pa otkrila kako izgleda njen život u Nemačkoj.

- Jako dosadno. Ja sam tamo maherka za pare. Ali u Srbiji se osećam najbolje, najlepše. Naš Srbi su mi najlepši. Gde god se pojavim imam muškarce na kilograme. Gde god da se pojavim muškarci umiru za mnom.

Autor: pink.rs