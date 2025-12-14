Pevačica prodala kuću na Bežanijskoj kosi, pa za 3 stana u centru Beograda dala MILION I PO HILJADA EVRA! Ima i džakuzi na terasi

Pevačica Viki Miljković je do pre nekoliko godina živela u luksuznoj vili na Bežanijskoj kosi, međutim ona i njen suprug su odlučili da prodaju tu nekretninu i kupe tri stana u luksuznom delu Beograda i dala 1.500.000 evra.

Viki Miljković i Dragan Tašković Taške su pre nekoliko godina prodali vilu na Bežanijskoj kosi. Oni su od tog novca pazarili tri luksuzna stanu u centru Beograda. Na prostranoj terasi u jednom od stanova u kom živi je stavila i džakuzi na terasi.

Samo za jednu nekretninu je izdvojila pola miliona evra, dok je za tri ukupno dala oko 1.500.000 evra. Inače, Viki Miljković je u svom domu napravila pravu prazničnu čaroliju.

Pevačica je u stanu okitila jelku, oko dekoracije su joj pomagali suprug Dragan Tašković Taške i sin Andrej.

Sinu napravila gala slavlje za rođendan

Inače, početkom oktobra Viki Miljković zajedno sa suprugom Draganom Taškovićem Tašketom je napravila gala proslavu povodom punoletstva njihovog sina Andreja u jednom elitnom hotelu u Beogradu.

Skoro cela estrada je bila na slavlju koje je Viki Miljković sa suprugom organizovala sinu za 18. rođendan, a žurka je trajala do zore. Inače, Viki nije sve kolege pozvala na slavlje.

- Što se Zorice Brunclik tiče, ne posećujemo se mi privatno na rođendanima i slavljima. Niti smo mi odlazili kod njih, niti oni kod nas, tako da su sa nama večeras samo ljudi sa kojima smo privatno vrlo bliski. Neće biti pola estrade ovde. Dete jeste teško pustiti u svet odraslih, ali kako svi, tako i mi - rekla je pevačica za Blic.

Autor: Nikola Žugić