PRAVE PATROLNE ŠAPE, DEČJI ŠAMPANJAC I BALONI! Zavirite na proslavu rođendana sina Goge Sekulić, a Ceca Ražnatović odmah reagovala (FOTO)

Pevačica Goga Sekulić priredila je svom sinu Vasiliju nezaboravnu rođendansku proslavu, a fotografije koje je objavila na Instagramu oduševile su pratioce.

Slavlje je bilo tematski dekorisano u stilu omiljenog crtanog filma najmlađih "Patrolne šape". Naime, ceo prostor bio je ukrašen u tom stilu i sa balonima, a tu su bile i maskote.

Foto: Instagram.com

Mali slavljenik imao je i svoj dečji šampanjac, dok je na stolu bila rođendanska torta, a Goga je u opisu emotivno poručila sinu:

"Volim te" - napisala je ponosna majka.

Proslava je odmah izazvala lavinu reakcija, a među prvima se oglasila Ceca Ražnatović, koja je lajkom podržala Gogu.

Foto: Instagram.com

Autor: Nikola Žugić

