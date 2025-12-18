SVAKOG DANA PRONALAZIM... Žarko Jokanović otkrio tajnu srećnog braka sa Milicom Milšom, pa priznao u čemu muškarci danas najviše greše!

Oni važe za jedan od najskladnijih brakova na našoj javnoj sceni!

U novom izdanju emisije ''Magazin In'', gosti autorke i voditeljke Sanje Marinković bili su Ena Čolić, Jovan Pejić Peja, Darko Lazić, Katarina Lazić, Žarko Jokanović i Milica Milša.

Brak reditelja Žarka Jokanovića i glumice Milice Milše važi za jedan od najskladnijih na domaćoj javnoj sceni i traje više od 26 godina. Iako su tokom svih tih godina uspevali da sačuvaju privatnost i stabilnost, sada su prvi put otvoreno progovorili i otkrili tajnu zbog koje njihova ljubav i dalje traje istim intenzitetom.

- Ja sam još uvek zaljubljena, jer je zaista savršen. Pametan je, duhovit je. Mazi me i pazi. Čuva me. Zajedno smo dvadeset šest godina - rekla je Milica.

- Prelepa je, predobra, uvek je nasmejana, uvek je tu za svakoga. Savršena je osoba. Ona je jedna jedina. Slična ne postoji na svetu. Jedna jedina, morala je biti moja. Svakog dana pronalazim nešto novo, nešto prelepo u mojoj Milici. Problem je što mušarci danas ne žele da pokažu emocije prema svojim lepšim polovinama, a to je najveća greška - istakao je Žarko.

Autor: S.Z.