JA SAM TAJ KOJI SE PRVI IZVINI: Darko Lazić otkrio kako rešava nesuglasice sa suprugom Kaćom, pa se osvrnuo na neverne muškarce: NIKADA NISAM PREVARIO ŽENU!

Stavio sve karte na sto!

Tokom emisije ''Magazin In'', gosti autorke i voditeljke Sanje Marinković bili su Ena Čolić, Jovan Pejić Peja, Darko Lazić, Katarina Lazić, Žarko Jokanović i Milica Milša.

Darko i Katarina su otkrili kako prevazilaze sitne nesuglasice, te je on otkrio da vrlo brzo pronađu zajedničko rešenje i zaborave na to.

- Darko voli da je u pravu, ja tad volim da mu kažem ''važi'', ali na kraju mora da bude po mom - rekla je Kaća.

- Jesam prepotentan, umem da budem bezobrazan, ali na kraju ja popustim. Prvi se izvinim, priznam da sam kriv i kada nisam. Zašto ne bih popustio? Vrlo je jednostavno. Kod nas je uvek zagrljaj taj koji uvek smiri sve. Po mom mišljenju, to je veoma važno u odnosu dvoje ljudi. Emocija mora da postoji u svakom trenutku. Moram da kažem, ja nikada nisam varao kad sam bio u braku. Ti koji to rade nisu zadovoljni svojim partnerkama. Žena treba da se poštuje i da uvek bude jedina i na prvom mestu - dodao je Darko.

Autor: S.Z.