'Lavica' i Tigar se više ne kriju! Jovana i njen novi dečko jedno drugom javno izjavljuju ljubav: Sve dobro i loše me dovelo do tebe (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Blic.rs, Foto: Pink.rs, Instagram.com ||

Voditeljka Jovana Jeremić i bokser Miloš Stojanović, poznatiji kao Tigar tvrdili su da neće javno iznositi detalje veze, ali zato sada šalju jedno drugom iste poruke i to putem Instagrama.

Oboje su podelili isti citat na kojem piše da su presrećni u ljubavi. Tako su sada u samo sat vremena razmaka Jovana Miloš na Instagramu objavili iste storije koji u sebi imaju ljubavni citat.

- Kad pogledam svoj život unazad, ja ne bih menjao ništa, jer sve dobro i sve loše na kraju me dovelo do tebe... - glasi poruka, koju je prvo okačila voditeljka, a ubrzo nakon nje i bokser.

Tigar ima auto od 150.000 evra, Jovana neće da komentariše vezu

Podsetimo, Jovana Jeremić je rekla da neće svoj privatni život više iznositi u javnosti, a sa druge strane, od kako se saznalo za njihovu vezu, Tigar je i te kako postao aktivan na Instagramu.

Pravog imena Miloš Stojanović , on je na pomenutoj društvenoj mreži objavio snimak iz besne mašine, marke "Mercedes" čija je cena oko 150.000 evra.

On je vozio centrom Beograda, pokazao je enterijer, a potom se oglasio iz teretane koju redovno posećuje kako bi odradio trening.

Jovana još uvek nije obelodanila vezu sa Milošem, ali je nedavno priznala da je srećna.

- O privatnom životu ne pričam više u javnosti. Kada budem pravila svadbu i budem u drugom stanju, svi ćete biti pozvani. Do tada, ništa neću komentarisati. Srećna sam. To je dovoljno - rekla je Jeremićka za "Blic".

Autor: Nikola Žugić

#Jovana Jeremić

#Miloš Stojanović

#Pink televizija

#novi dečko

#tigar

#voditeljka

