EMINA JAHOVIĆ MAMI UZDAHE U USKOM ŠORTSU! Otkrila tajnu svoje savršene linije, ovo je pevačicin jelovnik

Pevačica Emina Jahović ponovo je oduševila svoje pratioce na društvenim mrežama objavivši fotografiju sa treninga.

Emina Jahović, naša poznata pevačica, pozirala je u udobnom šortsu i majici, sa tegovima na nogama, dok joj blagi osmeh ne silazi sa lica.

Poznata je po tome što vodi računa o svom telu i fizičkoj kondiciji.

Mnogi komentari ispod njene objave puni su podrške i oduševljenja, fanovi joj poručuju da izgleda fantastično, a neki priznaju da im je upravo ona motivacija da počnu sa redovnim vežbanjem.

"Ne jedem po 48 sati tačno"Podsetimo, nedavno je otkrila da je tajna u balansu, te sebi daje povremeno slobodu da se opusti i konzumira sve, dok u drugim trenucima uz zdravu ishranu i trening uspeva da vodi računa o liniji.- Variram sa kilažom, ali se to na meni ne primećuje. Nikada to nije neka velika razlika u kilogramima. Kilažu održavam intenzivnim treninzima već duže od deset godina i kontrolisanom ishranom. Jedino taj način života dovodi do rezultata - istakla je ona, te nastavila:

- Za doručak volim da pojedem jaja ili ovsene pahuljice... Jedem i voće, a za ručak je obavezno kuvano jelo. Uglavnom ne večeram ili ako se desi da jedem, gledam da to bude do sedam sati uveče. Povremeno jedem slatkiše, kada poželim da sebi dam malo oduška. A onda sutradan počnem da se suzdržavam od nezdrave hrane. To je balans u ishrani i on je najbitniji - rekla je pevačica, pa je potom dodala:

- Gladujem jednom mesečno. To radim već neko vreme. Ne jedem po 48 sati tačno - objasnila je Emina.

Autor: Pink.rs